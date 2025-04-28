"Велике досягнення" у війні, що починалася з обіцянки демілітаризації України

Оскільки незабаром 9 травня з парадом та іншими мілітаристськими забавами, то, як і належить за російськими традиціями й поняттями, потрібна перемога.

Такою оголошено "звільнення Курської області", яку очищено або майже очищено від "окупантів".

Заодно там трапилася явка з повинною. Доповідаючи фюреру про успіхи підпорядкованих йому військ, начальник Генштабу Герасимов бадьоро похвалив північнокорейців: "Бійці КНДР продемонстрували високий професіоналізм під час звільнення Курської області від ЗСУ".

Хоча ще напередодні, за кілька місяців до цього, Пєсков заявляв, що відмовляється коментувати "безглузді твердження" газети New York Times про присутність на фронті солдатів із Північної Кореї. Але в них там вічний розсинхрон і незнання того, що робиться в сусідів, тож особливої уваги на це ніхто й не звернув.

Цікавіше інше: ЗСУ знадобилося приблизно тиждень, щоб захопити плацдарм у Курській області, який російська армія героїчно "звільняла" цілий рік — і це вважається великою перемогою у війні, що триває вже четвертий рік (якщо рахувати від лютого 2022-го) і має на меті демілітаризацію України.

Про різницю між "звільнили" і "доповіли, що звільнили" я навіть згадувати не буду.

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