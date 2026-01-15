Пізнього вечора 13 січня здавалося, що Верховна Рада опинилася у глибокій кризі, з якої вона вийде лише згодом, і невідомо яким чином.

Підстави для такого висновку були вагомі: провал голосування за призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепрем’єром; обшуки у Юлії Тимошенко в процесі антикорупційного розслідування у Верховній Раді України. Тоді здавалося, що одночасно посипались і парламентська монобільшість, і неформальна неофіційна більшість, в якій разом з фракцією Слуга народу були депутатські групи й ситуативно фракція Батьківщини.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net