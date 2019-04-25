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25.04.2019, 15:37

Паспортная аннексия: Россия добивает Донбасс (видеоколонка)

Паспортная аннексия: Россия добивает Донбасс (видеоколонка)
журналист, блогер

Начав раздачу паспортов, Россия больше не сможет изображать "неучастие" в конфликте на востоке Украины. Но Донбасс при этом закончится. Совсем

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Россия решила выдавать паспорта жителям ОРДЛО. Этот шаг одновременно является прямім нарушением Минских соглашений и обостряет конфликт с Украиной, причем без всякого на то повода, на ровном месте. Россия показывает, что для нее в принципе не имеет значения фамилия президента Украины, и что агрессия будет продолжаться независимо от того, кто находится у власти. Что же касается Донбасса, то выдача паспортов приведет к бегству населения из "серой зоны" с низким уровнем жизни в Россию. Регион просто опустеет.

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Теги: война в донбассе, агрессия россии против украины, гражданство РФ, российские паспорта
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