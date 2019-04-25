Путин повышает ставки в Донбассе

Президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В трехмесячный срок эти лица могут получить от российского МВД заветный паспорт. Решение это, как говорят, готовилось с 2018 года, когда принимались поправки в законодательство, причем уже тогда было известно, что речь идет именно о гражданах Украины. Как оно может повлиять на жизнь жителей марионеточных государств и российско-украинские отношения?

Кремль "возвращает долг"?

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Даже среди тех, кто категорически не поддерживает решение Владимира Путина начать ускоренную раздачу паспортов, многие признают - это первый раз, когда решение Москвы может кому-то помочь. Что было до этого? Вторжение боевиков из России в Славянск, военные действия с участием российских военнослужащих, выдававших себя за "отпускников", сотни тысяч беженцев, тысячи убитых, разрушенные города.

Теперь пострадавшие, по крайней мере та их часть, что и правда стремилась в Россию, смогут получить в упрощенном порядке российское гражданство, как им и обещали с самого начала идеологи так называемой "русской весны". Помощник российского президента Владислав Сурков, ответственный как раз за украинское направление кремлевской политики, называет решение Путина именно исполнением долга.

Уехав в Россию, получившие гражданство РФ смогут жить, лечится, работать и получать пенсию - если найдут, где там зарегистрироваться. Возможно, жизнь тех, кто уедет, не станет богаче, но уж точно будет безопаснее. Зато Россия получит новые и дешевые рабочие руки в полном соответствии с подписанной Путиным тоже в конце 2018 года Концепцией миграционной политики РФ. Теперь ясно, что концепция, как я и предполагал тогда, писалась под украинцев и мигрантов из Центральной Азии.

Абхазский сценарий?

Однако в действиях Кремля изрядная доля лжи. В интернете уже появились методички по получению гражданства и даже из них понятно, что все не так просто, как в разъяснении МВД России. Надо, например, оформить "паспорт ЛНР" или "паспорт ДНР". И уже это серьезное препятствие, поскольку их сегодня имеют от силы 10% там живущих - в основном местные чиновники и силовики, у которых теперь приоритет.

Раздать взамен еще советских паспортов по-быстрому российские, как это было в Абхазии или Южной Осетии, просто не получится. Да и технически это нереально - там речь шла о десятках, максимум сотнях тысяч, здесь же - о миллионах. Наконец, раньше российское гражданство раздавали прямо в непризнанных государствах, а теперь не ясно, придется ли желающим лично ехать через границу в Ростовскую область? Что значит в сообщении МВД фраза: "Прием заявлений будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР"?

Если не возить специально на автобусах, то, например, большинство пенсионеров, среди которых много одиноких, явно никуда не доедут. А их на оккупированных территориях, по оценкам бывшего российского депутата Ильи Пономарева, около 600 тысяч. Это была бы дополнительная нагрузка под два миллиарда долларов в год для бюджета российского Пенсионного фонда, которая могла бы на него лечь уже в 2019 году. Но, видимо, так и не ляжет, потому что Кремль как всегда преследует глобальные политические цели, а не помогает обычным людям.

Донбасс отчаливает?

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Что бы ни заявляли кремлевские идеологи и пропагандисты, главное, что их волнует в связи с новым указом Владимира Путина, - это его политический эффект, а вовсе не судьбы жителей марионеточных государств. Они на то и марионетки, чтобы Кремль ими манипулировал в своих внешнеполитических интересах.

Активные сторонники возобновления полноценных военных действий, например, надеются уже сейчас, что это только начало. Им хочется, чтобы Москва или поскорее признала оба марионеточных образования по югоосетинскому сценарию, то есть с целью "защиты своих граждан", или ввела бы на их территорию "миротворческий контингент", а затем, в обоих случаях, двинула бы на Киев, как многие опасались в 2014 году.

Это вряд ли сейчас возможно, но все же заметно, что ситуация перезагружается и Кремль стремительно возвращает ее к положению 2014 года. Окончательно ясно, что Москву мало интересовало, кто победит на украинских президентских выборах, - у нее уже был план.

Любой победитель должен был увидеть готовность раздать паспорта, а значит, в перспективе, и отказаться от плана реинтеграции Донбасса в состав Украины. Регион, полный российских граждан уже точно никто никуда не возьмет, да и не отдаст. С этой точки зрения, требование Украины созвать Совбез ООН совершенно логичное, поскольку речь о шаге на пути к полной аннексии территории.

Впрочем, надо понимать, что Кремль пока просто повышает ставки и ждет, не "прогнется" ли украинская сторона. В случае покорности новых властей Украины отыграть до 2020 года все назад, учитывая масштабы операции по раздаче паспортов, явно будет возможно. Ну а если Украина будет резко возражать, то и на размораживание конфликта российские власти, похоже, тоже готовы. Россиянам же в этом случае надо готовиться к новым соседям-беженцам и новым западным санкциям.

Колонка написана специально для издания Deutsche Welle

Перепечатывается с ведома и разрешения автора