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Павел Казарин: От Мазепы до Бандеры

Павел Казарин: От Мазепы до Бандеры

журналист
02.05.2021, 07:37

Критиковать украинский поиск собственной истории за недостаточный лоск – все равно что ругать лавину за несоблюдение маршрута

Двадцать пять лет назад в Украине появились новые купюры. На десятигривенной банкноте Киев разместил портрет Ивана Мазепы. И был обречен выслушивать возмущения Москвы.

Впрочем, в те годы Россия была погружена во внутреннюю политику куда больше, чем во внешнюю. Дмитрий Киселев вел программу "Час пик" вместо убитого Влада Листьева, Владимир Соловьев выпускал оборудование для дискотек, а Владимир Путин вел предвыборную кампанию Анатолия Собчака.

Зато теперь все они гребут в одной лодке. И в начале мая вновь станут торговать истерикой, объявляя Кремль и его обитателей единственными наследниками победы во Второй мировой войне.

Россия сделала ту войну источником легитимности. Превратила ее в ресурс для самооправдания. Капитуляция Третьего Рейха стала для Москвы универсальным искуплением всей советской политики ХХ века. А заодно – еще и главным объяснением политических сюжетов в ХХI веке.

Российский политический словарь сегодня целиком состоит из терминологии "Великой Отечественной". В нем есть "фашисты" и "коллаборационисты", "полицаи" и "нацизм". Тех, кто Москве не по душе, она записывает в наследники проигравшего Берлина. Тех, кто готов быть союзником, ассоциирует со странами антигитлеровской коалиции.

Мы снова услышим о крымскотатарском "народе-предателе". О коварных украинских перебежчиках. Москва станет говорить о сбережении исторической памяти и защите воевавших дедов.

Хотя именно Кремль последние семьдесят лет последовательно выхолащивает реальную историю той войны. Ретуширует неудобные факты. Вымарывает целые главы. Присваивает чужие победы и объявляет свои преступления делом рук врага.

Кремль не любит говорить о депортациях в годы войны. Предпочитает не вспоминать о расстрелах в Катыни. Замалчивает историю первых двух лет Второй мировой. И наотрез не хочет рассуждать о том, насколько история "Великой Отечественной" на советских территориях была продолжением Гражданской войны.

Вместо этого Москва продолжает осуждать соседей, отвергающих советские исторические клише. Рассуждает о праве Украины объявлять воинов УПА ветеранами войны. Объявляет предательством отказ от концепции "Великой Отечественной" в пользу Второй мировой.

Хотя у самой России точно такие же проблемы с интегральными героями. Разве тянет на эту роль покоритель Кавказа генерал Ермолов? Может ли рассчитывать на статус объединяющей фигуры герой балканских войн и ярый националист генерал Скобелев? Российское общество готово ставить на пьедестал всех тех, при ком страна "прирастала территориями", но готовы ли коренные народы петь этим людям осанну?

Уже доводилось писать, что в поисках собственного прошлого Украина пытается договориться об историческом контуре внутри своих собственных границ. До недавнего времени получалось так, что есть Украина + 1. В роли этого самого "плюс один" оказывались западные области – история этих земель не вписывалась в концепт "Великой Отечественной", потому что начиналась в 39-м, а не в 41-м. И нынешний процесс усложнения исторической памяти – это всего лишь отказ от советского искусственного упрощения этой самой памяти.

Причем, осуждающие интонации одинаково роднят как прокремлевских спикеров, так и тех, кто претендует в России на "диссидентство". Наверное, в этом тоже нет особенного противоречия. В конце концов, разница между ними лишь в том, что Кремль привычно ругает Украину за то, что она слишком Украина, а оппозиция в России огорчена, что Украина – недостаточно Россия.

Это отголоски старой дискуссии. В рамках кремлевского подхода, Украина должна была стать УССР. Подконтрольной и послушной. А в рамках российского либерального подхода Украину воспринимали как эдакий демократический Ноев ковчег, в котором ни эллина, ни иудея, а только лишь свободный рынок и отказ от коллективных идентичностей.

Впрочем, обе эти концепции стали глубоко неактуальными семь лет назад. В тот самый момент, когда вторжение запустило процесс взаимного развода двух стран. Критиковать украинский поиск собственной истории за недостаточный лоск – все равно что ругать лавину за несоблюдение маршрута. В конце концов, на то она и лавина, чтобы быть неуправляемой стихией. Если же у вас есть вопросы – вы всегда можете адресовать их тем, кто решил в 2014 году пострелять на склоне из ружья.

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины кремль революция достоинства Казарин Павел
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