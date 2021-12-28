Павел Казарин: Почему подозрение Порошенко – проигрышный сценарий

Если прокуратура не сможет подтвердить обвинение Петру Порошенко, — это будет еще одна пощечина украинским правоохранительным органам. Мол, почему же нарушали производство, если ничего не можете доказать?

Доказать факт государственного предательства экспрезидента страны — суперамбициозная для прокуратуры задача. И здесь такая ситуация: если возбудили дело, будьте готовы идти до конца, а если нет — то лучше вообще не вступайте в драку. Должны быть "железобетонные" доказательства для суда, иначе готовьтесь к провалу.

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И когда даже генпрокурор пытается "скипнуть" подписание такого производства и поручает это своему заместителю, это выглядит несерьезно. Допускаю, что и она сама понимает всю фемерность и неподготовленность стороны обвинения.

Когда президент из-за подконтрольных ему структур (а Владимиру Зеленскому все в Украине подконтрольно) выдвигает обвинение в государственной измене второму в рейтинге человеку в стране, это сразу вызывает ассоциации с тем, что происходило 10 лет назад между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. И как бы мы ни относились к Юлии Владимировне, ее совершенно незаконно отправляли в Качановскую колонию.

Пятого президента Украины можно за многое не любить. Пусть каждый сам себе расставит акценты, кем Петр Порошенко был в период с 2014 по 2019 год: прежде всего президентом, а потом уже бизнесменом, или наоборот. И можно понять, когда против политика возбуждают дело с обвинением в коррупции или злоупотреблении властью. Однако, когда ему объявляют подозрение в государственной измене, выглядит это, как минимум, очень сомнительно.

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Во-первых, опыт Украины показывает, что факт государственной измены и умысла очень сложно доказать. Например, до сих пор тянутся судебные процессы над бывшими украинскими военными, которые перешли на сторону России в Крыму и на Донбассе.

Во-вторых, международные полицейские структуры, такие как Интерпол, не берутся за дела, в которых видят политический подтекст. А статью обвинения "государственная измена" они расценивают именно как политическую. Поэтому вряд ли будет возможно подать на Петра Порошенко в международный розыск.

Если прокурор докажет вину Порошенко, большая часть населения и избирателей в Украине могут не поверить в этот приговор и считать его политически мотивированным. А в условиях нереформированной правоохранительной и судебной систем, у многих будет соблазн сказать, что это судебное решение написали в Офисе президента и принесли судье на подпись.

Такие последствия не закроют гештальт, а наоборот откроют еще больше. Потому что значительная часть украинцев будет считать, что мы имеем дело с политическими репрессиями, расправой, и это будет снова "бить" по нынешней власти.

Сомневаюсь, что Зеленский сам понимает возможные последствия, но хоть кто-то из его советников должен объяснить ему, что он влезает в воронку, из которой вряд ли выберется.

По-моему, у Зеленского к Порошенко какая-то сильная личная неприязнь, и шестой президент просто хочет свести счеты с пятым.

Не знаю почему. Может, Порошенко не смеялся на концертах 95 квартала.

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