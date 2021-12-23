России нужен информационный хаос. Поэтому Путин и шантажирует весь мир войной

Пожалуй, только живущие под камнем не видели новости о проектах "гарантий безопасности", которые Кремль требует от Соединенных Штатов. Среди них есть требование о недопущении Украины к членству в НАТО.

Общество в постсоветском пространстве разделилось на два лагеря: кто считает эти требования резонными, а кто – бездарным и дешевым шантажом. И, как бы ни парадоксально это звучало, авторы документа скорее всего находятся именно во второй группе.

Тогда для чего на самом деле это все? Какого эффекта хотели достичь в Кремле и стоит ли нам беспокоиться?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, стоит вернуться в девяностые, когда президентом РФ еще был не Владимир Путин, а его политическая карьера только начиналась. Именно с тех пор берет начало басня, стоящая у источников кремлевских "гарантий безопасности". Согласно ей, якобы в закрытых переговорах с еще бывшим президентом России Борисом Ельциным представители НАТО гарантировали ему то, что они не будут принимать в Альянс страны постсоветского пространства.

По другой версии, в этот список также были добавлены страны, когда-то входившие в Варшавский договор.

Ни одна из версий не получила толкового подтверждения, но этой басней Россия до сих пор подпитывает свою паранойю относительно вероятного нападения НАТО. Если перефразировать классика, то вся политика РФ за последние годы свелась к мантре "не пускай Украину в НАТО, потому что НАТО нападет".

Однако проблема в том, что иногда грань между воображением и реальностью стирается, и тогда жизнь напоминает круглосуточное похмелье. В таком же состоянии сейчас находятся отношения НАТО и РФ, вдохновением для которых, кажется, стал трек Kristina Si – "Я хочу", где есть целый список пожеланий, но нет никакого желания сотрудничать. Есть только желание срывать переговоры и устраивать конфликты у границ Альянса, крича об эфемерной угрозе.

С одной стороны, абсурд всей этой ситуации очевиден. Я также могу написать письмо президенту США, в котором прошу предоставить мне американскую визу, грант на $3 млн и личную виллу в Калифорнии, потому что мне нужно выйти из дома хотя бы раз до конца месяца, а это угрожает моей безопасности, потому что мир опасен. И если как получатели письма, так и все другие адекватные люди, как минимум, подумают, что мне нужна психологическая помощь, люди, пытавшиеся провернуть подобные трюки, наоборот, пожалеют меня. Так же абсурдна и эта ситуация.

Но парадоксально то, что в Кремле такой шаг, скорее всего, видели в формате "ну это, пожалуй, не сработает, но давайте попробуем и выкрутим из этого весь маразм". Идея этих "гарантий" уже была мертворожденной с точки зрения реализации, поскольку довольно трудно представить президента США Джо Байдена, реально выполняющего эти требования без согласования этой позиции с другими странами-членами Альянса.

Но выгодно же подкармливать преданных фанатов новой информацией о том, что НАТО скоро нападет. Поэтому и эти требования следует воспринимать в первую очередь как часть масштабной дезинформационной кампании против Украины.

Еще СССР использовал информационный хаос для своей выгоды, искусственно создавая его. Однако, если мир движется вперед, основа российских информационных тактик стоит на месте. Зная о множестве людей, все еще боящихся аббревиатуры НАТО, потому что СССР в свое время нагонял ужас на эти четыре замечательные буквы, Россия умело это использует, в том числе и с этими "требованиями безопасности".

Поэтому не стоит удивляться такому шагу со стороны РФ. России всегда нужен информационный хаос, и "гарантии безопасности от НАТО", в первую очередь, являются информационным оружием Кремля.

Однако, возможно, вместо того, чтобы формулировать свои прихоти по принципу "рандома", следует лучше и с большим уважением относиться к своим противникам. Такой совет помог бы СССР, и такой совет поможет и России, потому что она пока еще существует в сравнении с СССР. Впрочем, кажется, что призрак Советского Союза все еще бродит по Кремлю…

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