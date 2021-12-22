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Павел Казарин: Зачем Путину Украина

Цей матеріал також доступний українською
Павел Казарин: Зачем Путину Украина

журналист
22.12.2021, 19:02

Когда Кремль говорит, что вступление Украины в НАТО несет военную угрозу России – это неправда. Потому что мотивы Москвы кроются совершенно в ином

Достаточно посмотреть на карту. Протяженность сухопутных российских границ – 22 000 км. При этом сухопутные границы со странами НАТО составляют лишь 1 400 км. Вступление Украины в североатлантический альянс увеличит эту цифру примерно на 2 000 км. Но все это никак не подтверждает любимый кремлевский тезис о том, что Россия находится "в кольце врагов".

Россия давно уже граничит со странами НАТО. При этом расстояние от территории Латвии до Москвы – 528 км. Расстояние от украинской границы до Москвы – 415. Ни о каком критическом "сближении дистанции" между североатлантическим альянсом и Россией в случае вступления Украины в НАТО речь попросту не идет. Но Москва продолжает упорно твердить о "критических рисках" для самой себя.

На самом деле Владимир Путин лукавит. Украинский вопрос и правда имеет для Кремля судьбоносное значение. Но только это значение не имеет ничего общего с "подлетным временем" и "военным плацдармом". Весь вопрос упирается в категории политического наследия.

В следующем году Путину исполнится 70 лет. С одной стороны, он вполне может рассчитывать на то, что пробудет во власти еще лет десять. С другой – возраст определяет риски и заставляет думать о пьедесталах и учебниках. Любой авторитарный правитель рано или поздно начинает размышлять о собственном историческом предназначении – и той интонации, с которой о нем будут отзываться потомки.

И если за "беларусское" направление Путин может быть в данный момент спокоен, то вот "украинское" он явно считает своим незакрытым гештальтом. Российская ментальная карта не совпадает с официальными российскими границами – и потому Путин обречен рассматривать Украину как "свое", но "отторгнутое".

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Мы можем спорить о редакции сценария, о котором он мечтает. Возможно, он хотел бы закрепления за Украиной внеблокового статуса. Возможно – полного политического поглощения. Но сохранение нынешнего статуса-кво, когда Киев видит свою задачу в максимальном обособлении от России и "русского мира", наверняка воспринимается Владимиром Путиным как оскорбление. Как та оплошность, которую потомки ему могут в будущем и не простить.

Вступление Украины в НАТО угрожает России не военной составляющей вопроса. Оно опасно для Москвы тем, что рискует стать точкой невозврата. Институциональным "рубиконом", после которого Украина окончательно перейдет на положение "западного Берлина", а не "восточного", как того хотели бы в Кремле. Если североатлантический альянс придет в Украину, то граница "русского мира" окончательно будет пролегать по украино-российской границе.

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И все это никак не вяжется с тем, что российский президент хочет оставить после себя в наследство своим преемникам. Последние восемь лет – после аннексии Крыма – он погружает Россию в изоляцию. Бросает в тюрьмы несогласных. Заставляет обывателей затягивать пояса. Владимир Путин добился того, что у России в мире почти не осталось стран-союзников. И ему явно нужно что-то, что можно было бы положить на вторую чашу весов в качестве оправдания. Что-то, что давало бы ответ на вопрос "ради чего все это было".

А это значит, что в горизонте ближайших лет Украине не стоит ждать затишья и спокойствия. Потому что вся государственная машина Российской Федерации обречена решать задачу по формированию политического наследия Владимира Путина. Вполне может быть, что без "приведения к покорности" соседней страны российский президент не станет рассматривать вопрос транзита власти. Если, конечно, он вообще намерен уступать свое кресло кому бы то ни было при жизни.

А это значит лишь то, что "режима тишины" ждать не стоит. Напротив – стоит ждать самых разнообразных попыток дестабилизировать Украину. Москве выгодно, чтобы украинское государство было слабым. Чтобы эффективность госуправления в соседней стране была низкой. Чтобы усталость от "украинского вопроса" накапливалась в Европе и в США.

И только от Украины зависит, будет ли она подыгрывать России в этом сценарии. Потому что при всей лояльности западных партнеров – они не будут делать за Киев его домашнюю работу. Президент США Джо Байден не бьет лампочки в подъездах Саратова и Воронежа.

Но точно так же он не будет их вкручивать в подъездах Харькова и Ровно.

Специально для Радио Свобода

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нато владмир путин
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