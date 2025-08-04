Мы видели, как Путин участвует в переговорах. Он под переговоры организовывал Иловайск и Дебальцево, чтобы давить на Украину и шантажировать. А потом были подставные подписанты и невыполнение взятых на себя обязательств. И все это было смесью насилия и шулерства, которое завершилось полномасштабным вторжением.

Но на Западе сменились политики, и сейчас никто этого не помнит. Все хотят быть миротворцами и сходить на второй или уже на третий круг переговоров на фоне истекающей кровью Украины.

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