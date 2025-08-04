Путін використовує "перемовини" для тиску і шантажу, Україна – для розширення міжнародної підтримки

Ми бачили, як Путін бере участь у перемовинах. Він під перемовини організовував Іловайськ і Дебальцево, щоб тиснути на Україну і шантажувати. А потім були підставні підписанти і невиконання взятих на себе зобов’язань. І все це було сумішшю насильства та шулерства, яке завершилось повномасштабним вторгненням.

Але на Заході змінились політики і нині ніхто того не пам’ятає. Всі хочуть бути миротворцями та сходити на друге чи вже на третє коло перемовин на тлі стікаючої кров’ю України.

Розблокуйте щоб читати далі Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net