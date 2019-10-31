Переживет ли Украина 2020 год. Что готовит Путин для Зеленского

В ГОДУ 2020 ПУТИН СНОВА УДАРИТ ПО УКРАИНЕ. ЧТО ОБ ЭТОМ НАДО ЗНАТЬ - "60 СЕКУНД".

Для начала - вводные. Во-первых, Москва без причин срывает переговоры по транзиту газа через Украину. Во-вторых, Москва без причин срывает переговоры по Донбассу. Кремль зачем-то тянет время, хотя Украина идет на уступки.

Почему так происходит?

В 2020 году обходной маршрут Северный поток-2 будет достроен. Газ через Украину можно будет больше не поставлять. То есть – больше никаких сдерживающих факторов.

При этом президентский рейтинг Путина обвалился до 43% (рейтинг доверия - и вовсе 31%). Большинство россиян не хотят за него голосовать.

И однажды так уже было. Путин решил эту проблему войной: оккупировал Крым, Донецк и Луганск.

Теперь рейтинг снова упал. И у Путина мало времени. Он не будет ждать, пока его выбросят из Кремля. И в следующем году он снова устроит побоище.

Путин не будет договариваться с Украиной ни по газу, ни по Донбассу. Потому что в следующем году он сможет решить вопрос иначе.

Союзники - не помогут. Есть только Украина и ее внутренние резервы.

И вот главный вопросы для Украины в 2020 году: устоим ли мы, будем ли мы едины, и будем ли мы готовы.