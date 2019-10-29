Зачем Москва срывает развод на Донбассе. Четыре мнения

Россия продолжает стрелять на Донбассе. Подконтрольные Москве террористические организации ДНР и ЛНР постоянно срывают "семь дней тишины". Кроме того, Москва ухватилась за тему ветеранов в Золотом, обвинив Украину в срыве нормандской встречи: мол, Зеленский не контролирует ситуацию. Фактически Россия нашла очередной повод отложить саммит. Что об этом думают украинские политики, военные и дипломаты - в обзоре LIGA.net.

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел (2014-2019)

России сейчас выгодно откладывать нормандский саммит, поскольку она смотрит, что происходит в США. Для нее важно понимать, кто будет выполнять американскую часть договоренностей. А пакет договоренностей Россия будет пытаться сделать шире, чем просто Донбасс, поскольку России Донбасс как таковой не нужен. России нужна глобальная сделка.

Кремль будет пытаться повышать ставки по мере того, как растет внутреннее давление внутри Украины. К тому же Россия начала комментировать наши внутренние события. Поэтому вся логика будет на поднятие ставок и одновременной дестабилизации внутри Украины. Россия заинтересована в разрешение этой ситуации исключительно на российских условиях.

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Сейчас уже идет речь не о полке Азов и внутреннеполитических нюансах. Речь идет о том, что Россия пытается опорочить движение добровольцев и волонтеров. И это тоже часть дестабилизации. И то, что это происходит именно сейчас, тоже не случайно.

Богдан Яременко, глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от Слуги народа

Ситуация с безопасностью не позволяет развести силы. Технически Украина готова, в чем президент на этих выходных убедился. Местное население преимущественно тоже хочет отвода. Но есть геополитическая ситуация, которая подсказывает, что мир не входит в ближайшие планы России. Возможно, Россия делает это, чтобы дать Украине и Зеленскому сигналы о том, что проведение саммита зависит исключительно от России и, соответственно, Украина должна быть более уступчивой на переговорах.

Россия хочет отмены санкций и готова делать какие-то шаги. Но нужно учитывать большое количество игроков со стороны самой РФ, некоторые из которых не заинтересованы в деэскалации и продолжении мирного процесса. К сожалению, некоторые наши так называемые подразделения помогают РФ и подкидывают доказательства того, что у нас на линии разграничения тоже есть люди, которые не позволяют осуществить разведение.

Мы видим общие военные приготовления РФ и высокий уровень мобилизации общественного мнения, направленный на эскалацию и поиск внешнего врага. Но большинство заявлений РФ – не больше, чем подготовка к переговорам и попытка сформировать более выгодные позиции для себя.

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Олег Микац, генерал-майор, командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ (2013-2015), один из руководителей обороны Донецкого аэропорта, заместитель командующего оперативного командования Запад

Россия не хочет разведения, потому что они не готовы открывать КПВВ Золотое. Мы готовы открывать КПВВ, чтобы сделать гуманитарный коридор, а с той стороны работы в районе Первомайска или не начинались, или только стартовали. И поэтому они совершают периодические обстрелы, чтобы не разводиться.

Кому Нацдружины сыграли на руку: Украине или России? Российские террористические войска обстреливают, а мы при этом становится виновной стороной, которая не может обеспечить разведение. То есть Россия обстреливает, а неуправляемыми оказываемся мы.

Россия не готова садиться за стол нормандских переговоров, потому что она понимает, что там будут задаваться неприятные для нее вопросы. И России не нужно, чтобы ей указывали на то, что она является стороной конфликта. Россия хочет снять с себя санкции, а российскую агрессию на Донбассе сделать "гражданской войной". Поэтому РФ всячески будет пытаться показать, что она не является частью конфликта, а именно Украина срывает договоренности.

Ирина Верещук, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от Слуги народа

Россия понимает, что какой-либо способ сорвать разведение является ее инструментом. И она его использует, выставляя Украину в неправильном свете перед иностранными партнерами, фактически толкая их на самоустранение с этого процесса. Однако, обстрелы продолжаются каждый день и продолжаются со стороны противника.

Как только появляется призрачная надежда на то, что встреча в нормандском формате может произойти, активизируются обстрелы на участке Золотого и Петровского. Россия затягивает встречу, понимая, что на ней ей придется быть стороной. А она этого всячески избегает.

Также РФ имеет определенные геополитические намерения. Мы видим, что происходит в контексте Турции, США и Сирии. Россия хочет быть в этом процессе в качестве международного полицейского, который способен разрулить конфликты. Поэтому и держит украинскую карту в рукаве, пытаясь заигрывать с Германией и Францией.

Россия планомерно осваивает украинскую территорию, раздавая российские паспорта. Мы понимаем масштабы информационной пропаганды на оккупированных территориях. Поэтому я далека от мнения, что Россия спокойно согласится в нормандский формат и подписать новую дорожную карту.

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