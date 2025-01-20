Хотя данная ситуация не является прямой аналогией нашей, она может концептуально повлиять на нас

Объявленное перемирие между Израилем и ХАМАС планируется реализовать в три этапа. Этот процесс имеет глубокую основу, но для полного понимания требуется отдельный разговор.

Что важно осознать нам, украинцам?

Прежде всего, это первая значительная внешнеполитическая победа Дональда Трампа. Помните, как на пресс-конференции в Мар-а-Лаго он заявил: "Если перемирия не будет, я не знаю, что я с ними сделаю". Эта фраза буквально означала, что "ад спустится на всех вас". Это был мощный публичный сигнал.

И кто на самом деле добился перемирия? Заслуга ли это администрации Байдена? Нет. Безусловно, эта администрация прикладывала усилия, но это перемирие стало болезненным ударом для Байдена, поскольку значительную роль в нём сыграл Трамп.

В частности, ключевой фигурой стал Стив Виткофф — специальный представитель Трампа, который координировал переговоры между Вашингтоном, Дохой (столицей Катара), ХАМАС и Израилем. В процессе также участвовали Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Благодаря своему подходу к внешней политике Трамп добился этого результата ещё до своей инаугурации. Это признано на международной арене как его весомый успех.

Как дальше будет развиваться ситуация? Следующие этапы предусматривают стабилизацию, постепенный выход израильских войск по определённым процедурам, оказание гуманитарной помощи и восстановление.

Эти понятия нам, украинцам, хорошо знакомы. Хотя данная ситуация не является прямой аналогией нашей, она может концептуально повлиять на нас.

Действия Трампа демонстрируют иной подход к геополитике по сравнению с Байденом. Как я всегда говорю: если у тебя есть рычаг влияния, покажи его. В геополитике рычаги либо работают, либо их лучше скрывать.

Администрация Байдена не смогла эффективно использовать свои возможности, тогда как Трамп их реализовал. Этот успех признают даже его критики. В будущем подобные достижения могут повторяться — через специальных представителей, неофициальные каналы и колоссальные ресурсы.

Стиль работы Трампа на Ближнем Востоке, хотя и не станет точным шаблоном для других регионов, будет иметь своё влияние и на Украину. Это важно понимать не только в контексте ближневосточной политики, но и с точки зрения воздействия на наше будущее.

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Победа Трампа — это не просто факт, но и сигнал, который мы должны учитывать, в том числе, имея в виду активность его специального представителя по Украине Кита Келлога и его будущие визиты.

Мнение автора высказано в рамках формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGAnet.

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