Когда-то было невозможно представить подобное в стране, которая больше всего ценит частную жизнь

Маск получил практически полный доступ к конфиденциальным данным всех американских налогоплательщиков. Министр финансов Скотт Бессент предоставил Маску и его команде в DOGE полный доступ к федеральной платежной системе министерства финансов.

У Маска теперь есть доступ к одной из самых чувствительных баз данных правительства США. Ежегодно через систему проходят платежи на $6 трлн.

Процедура допуска к такому типу критической информации, которая кроме персонального уровня несет еще и потенциальные угрозы безопасности для страны, предусматривает проверки спецслужб, наличие четких процедур обработки этой информации, ограничений по ее копированию и т.д.

Не секрет, что у Маска нет шансов пройти такую процедуру (по крайней мере до момента полной смены команды в ФБР и других ведомствах, отвечающих за допуски). Это связано как с конфликтом интересов у Маска, так и наличием прямых связей с руководством России и Китая. Ну, и есть проблемы с наркотиками.

Можно только представить, каким бесценным ресурсом может стать такая информация в умелых руках. Знать, кто и как зависит от различных программ финансирования. У кого и в какой момент могут возникнуть проблемы или кого можно потенциально назначить "ведьмой".

А поскольку платежная система минфина – это, наверное, лишь начало истории, то имеющиеся данные можно будет насыщать другими не менее интересными данными, принадлежащими государству.

А возможно, и не только государственными данными. Нельзя исключать, что и данные ИТ-гигантов в какой-то момент могут стать информацией, которую непременно нужно передать государству, чтобы та правильно ими распорядилась.

В этом интересном мире ничего нельзя исключать.

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Лет 15 назад, когда в нашей жизни появился диджитал маркетинг, я проводил много тренингов, преподавал несколько курсов по диджитал коммуникациям.

Практически каждая лекция заканчивалась 2-3 слайдами о защите персональных данных. И случались такие диалоги:

- А кому можно доверять свои персональные данные?

- Никому.

- Ну, китайцам или россиянам не доверять – понятно, но ведь американцы... у них же правовое государство, законы, регуляторы, которые следят за соблюдением приватности.

- Это сейчас так. А представьте, что когда-то в США установится диктатура. И режиму будет наплевать на всю эту вашу приватность.

- Ты веришь, что такое может случиться?

- Нет, но гипотетически такую возможность исключать нельзя.

Такие разговоры в разных вариациях у меня случались где-то в 2008-2012 годах.

Сейчас 2025.

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