Колись неможливо було уявити подібне в країні, яка найбільше цінує приватність

Маск отримав практично повний доступ до конфіденційних даних усіх американських платників податків. Міністр фінансів Скотт Бессент надав Маску та його команді в DOGE повний доступ до федеральної платіжної системи міністерства фінансів.

Маск тепер має доступ до однієї з найбільш чутливих баз даних уряду США. Щорічно через систему проходять платежі на $6 трлн.

Процедура допуску до такого типу критичної інформації, яка окрім персонального рівня несе ще й потенційні безпекові загрози для країни, передбачає перевірки спецслужб, наявність чітких процедур обробки цієї інформації, обмежень щодо її копіювання тощо.

Не секрет, що Маск не має шансів пройти таку процедуру (принаймні до моменту повної зміни команди у ФБР та інших відомствах, які відповідають за допуски). Це пов'язано як з конфліктом інтересів у Маска, так і наявністю прямих зв'язків із керівництвом Росії та Китаю. Ну, і є проблеми з наркотиками.

Можна лише уявити, яким неоціненним ресурсом може стати така інформація у вмілих руках. Знати, хто і як залежить від різноманітних програм фінансування. У кого і в який момент можуть виникнути проблеми або кого можна потенційно призначити "відьмою".

А оскільки платіжна система мінфіну – це, напевно, лише початок історії, то наявні дані можна буде насичувати іншими не менш цікавими даними, що належать державі.

А можливо, і не лише державними даними. Не можна виключати, що й дані ІТ-гігантів у якийсь момент можуть стати інформацією, яку конче треба передати державі, щоб та правильно ними розпорядилася.

У цьому цікавому світі нічого не можна виключати.

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Років 15 тому, коли в нашому житті з'явився диджитал-маркетинг, я проводив багато тренінгів, викладав кілька курсів з диджитал комунікацій.

Практично кожна лекція завершувалась 2-3 слайдами про захист персональних даних. І бували такі діалоги:

- А кому можна довіряти свої персональні дані?

- Нікому.

- Ну, китайцям чи росіянам недовіряти – зрозуміло, але ж американці... у них же правова держава, закони, регулятори, які слідкують за дотриманням приватності.

- Це зараз так. А уявіть, що колись у США встановиться диктатура. І режиму буде до одного місця вся ця ваша приватність.

- Ти віриш, що таке може статися?

- Ні, але гіпотетично таку можливість виключати не можна.

Такі розмови в різних варіаціях у мене траплялися десь у 2008-2012 роках.

Зараз 2025.

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