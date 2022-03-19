Первая Чеченская война тоже закончилась подписанием договора. Но это не остановило Россию

Хочу озвучить пару мыслей к вопросу о возможном подписании договора Украины с Россией и о том, как будут выполняться гарантии безопасности со стороны РФ.

Мы помним, что Первая Чеченская война закончилась подписанием Хасавюртовских соглашений 31 августа 1996 года. Итогом соглашений стало прекращение всех военных действий в Чечне и вывод федеральных войск России, при этом вопрос о статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 года.

Подписантами со стороны РФ были на тот момент секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь и его заместитель Сергей Харламов. А со стороны Республики Ичкерия подпись поставили тогда начальник штаба Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерии Аслан Масхадов и вице-президент ЧРИ Саид-Хасан Абумуслимов.

Президент РФ Борис Ельцин эти соглашения не подписал.

В 1999 году, с 4 по 16 сентября, ФСБ провело серию взрывов в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске). В рамках ИПсО ответственность за эти теракты возложили на чеченцев.

И уже 23 сентября 1999-го Ельцин подписал секретный указ №1255с "О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ" (рассекречен лишь в 2001 году). В тот же день российские войска начали массированные бомбардировки жилых кварталов Грозного и его окрестностей, а 30 сентября они вошли на территорию Чечни.

Между первой Чеченской и Второй Чеченской войной прошло три года. Россия просто подкопила силы и наплевала на договор.

Кстати, насколько мне известно, президент РФ Владимир Путин никакой договор с Украиной подписывать не будет. Это будет поручено главе МИД России Сергею Лаврову, который подпишет его с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, или министру обороны РФ Сергею Шойгу, который подпишет его с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Это все, что нам нужно знать о гарантиях безопасности со стороны РФ и о перспективах выполнения Путиным договора.

Выводы делайте сами.

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