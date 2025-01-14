Все эти люди посвятили жизнь одной цели: уничтожить Запад! Ветераны этой войны скоро вернутся домой, чтобы передать приобретенный опыт

Северокорейцы доказали, что они серьезные воины, и это плохая новость для Запада, потому что странам западного "альянса" все равно придется с ними столкнуться. На мой взгляд, это лишь вопрос времени. Напомню, что войска США находятся в Южной Корее... пока что.

Начнем с того, что первых живых пленных из Северной Кореи удалось взять только на второй месяц. Это должно доказать, что они невероятно закаленные люди, которые, получив ранения, действуют по одному сценарию: выдергивают чеку, кладут гранату к голове — и спокойной ночи.

Тех "бесхребетных", кто не хочет или не может так поступить, ликвидируют свои же. Им безразличны раненые и погибшие — они просто бегут вперед, переступая через тела своих товарищей.

Они знают, что войны не выигрываются благородством и добротой, в отличие от нереалистичной военной культуры, которую Запад сейчас имеет и пытается навязать Украине.

У корейцев безупречная подготовка по стрельбе, что крайне важно с учетом их стиля ведения войны. Статистика по уничтоженным ими малым дронам подтверждает этот факт. Десять лет военной подготовки — это десять лет военной подготовки, будь то в Северной Корее или в Форт-Брэгге.

Обратим внимание на их тактику борьбы с FPV-дронами: один человек выступает приманкой, в то время как двое товарищей устраивают засаду и уничтожают дрон. Это должно сказать что-то об их моральной устойчивости перед, как я считаю, самым страшным противопехотным оружием, доступным сегодня.

Масштабы их потерь, по сути, неизвестны. Также неясны масштабы их подкреплений. Но все эти люди посвятили свою жизнь одной цели: уничтожить Запад! Ветераны этой войны скоро вернутся домой, чтобы передать накопленный опыт.

Тем временем инструкторы НАТО продолжают обучать украинских новобранцев несуществующим боевым стратегиям. Хотя уже давно пора масштабировать украинский опыт на НАТО, а не наоборот.

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Перестаньте слушать экспертов, которые утешают "хорошими" новостями. Еще месяцы назад они говорили, что корейцев уничтожат за первую неделю, потому что они не умеют воевать. Они умеют! И их миллионы! К сожалению, та сторона, которая не умеет вести современную войну, — это мы.

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