Всі ці люди присвятили життя одній меті: знищити Захід! Ветерани цієї війни незабаром повернуться додому, щоб передати набутий досвід

Північні корейці довели, що вони серйозні воїни, і це погана новина для Заходу, адже країнам Західного "альянсу" все одно доведеться з ними зіткнутися. На мою думку, це лише питання часу. Нагадую, що війська США розміщені в Південній Кореї... поки що.

Почнемо з того, що перших живих полонених з Північної Кореї було захоплено лише на другий місяць. Це має довести, що вони неймовірно загартовані люди, які, отримавши поранення, діють за одним сценарієм: витягують чеку, кладуть гранату до голови — і на добраніч.

Тих "безхребетних", хто не хоче або не може це зробити, ліквідують свої ж. Їм байдуже до поранених і загиблих — вони просто біжать вперед, переступаючи через тіла своїх товаришів.

Вони знають, що війни не виграються шляхетністю і добротою, на відміну від нереалістичної військової культури, яку Захід нині має і намагається нав’язати Україні.

Корейці мають бездоганну підготовку зі стрільби, що є критично важливим з огляду на їхній стиль ведення війни. Статистика щодо знищених ними малих дронів підтверджує цей факт. Десять років військового вишколу — це десять років військового вишколу, незалежно від того, чи це у Північній Кореї, чи у Форт-Брегзі.

Звернімо увагу на їхню тактику боротьби з FPV-дронами: один солдат виступає приманкою, тоді як двоє товаришів влаштовують засідку і знищують дрон. Це має сказати щось про їхню моральну стійкість перед, як на мене, найстрашнішою протипіхотною зброєю, яка існує сьогодні.

Масштаби їхніх втрат, фактично, невідомі. Так само невизначеними залишаються масштаби їхніх підкріплень. Але всі ці люди присвятили своє життя одній меті: знищити Захід! Ветерани цієї війни незабаром повернуться додому, щоб передати набутий досвід.

Тим часом інструктори НАТО все ще навчають українських новобранців неіснуючих військових стратегій. Хоча вже давно настав час масштабувати український досвід на НАТО, а не навпаки.

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Припиніть слухати експертів, які заспокоюють "хорошими" новинами. Ще місяці тому вони казали: корейців знищать за перший тиждень, бо вони не вміють воювати. Вони вміють! І їх мільйони! На жаль, та сторона, яка не вміє воювати у сучасній війні, — це ми.

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