Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.03.2019, 11:08

Пиарное самоубийство Гладковских

Пиарное самоубийство Гладковских
журналист

Ещё недавно у них был шанс тихо переждать скандал, а теперь они за свои же деньги превратили себя в символ коррупции

Реклама
Реклама

Даже больше, чем Дениса Бигуса, семья Гладковских должна винить теперь в своих бедах «талантливых» пиарщиков, которые предложили Гладковскому-младшему публично защищаться и высмеивать журналистов.

Конечно, для пиарщиков это выгодное дело – в том смысле, что с перепуганных отца и сына можно срубить большие деньги. Но для самой семьи Гладковских – это пиарное самоубийство. Они сами (!) начали наполнять эмоциями тему коррупционного скандала в Укроборонпроме. Причём настолько, насколько Бигусу не удалось бы.

Реклама

Что было у публики до того, как Гладковский-младший появился на экранах со своим ответным роликом? Было пусть и громкое, проработанное, но всё-таки обычное для Украины журналистское расследование о коррупции во власти.

А что теперь есть? Очень редкий по хайпу и по наполненности эмоциями скандал. Который ещё и постоянно нарастает.

Последний раз такое было, когда Роман Насиров, замотавшись в клетчатое одеяло, катался по Киеву. И сейчас вот Гладковский-младший, фактически, замотался в такое же одеяло (ну, образно) и за свои же деньги увеличивает силу скандала.

Гладковский на экране

Читайте также
PR-провал. Что Гладковский-джуниор показал обществу своим роликом 06.03.2019В США отреагировали на скандал с Укроборонпромом 05.03.2019Бигус: Пашинский и Гладковский - конкуренты по распилу оборонки 05.03.2019

Наше медиа-поле имеет такую странную особенность – в нём угасает абсолютно всё, что не вызывает больших эмоций. Какой бы серьёзной ни была история, она не проживёт дольше двух недель. Ни политическая, ни экономическая, ни военная – вот ничего. Если не раскручивать историю специально, если не добавлять в неё новые эмоции, то об одном и том же продолжительное время медиа говорить не будут.

Скажем, расследование Бигуса по Гладковским построено сериально: оно выдавалось порциями в течение какого-то периода времени. Но суть этой истории выяснилась уже с первой же публикацией. И дальше по форме – это было, конечно, продолжение истории, каждая новая серия её дополняла. А вот по эмоциональной сути – это был уже повтор, потому что после первой же порции – всё в этой истории было людьми понято, осмыслено и пережито. Скандал возник и начал гаснуть с той самой первой порции.

Бигус мог бы выпустить ещё хоть сорок серий с новыми данными, но они бы не вызвали такого же эффекта, как первая порция расследования. И переживались бы аудиторией по нисходящей. Со временем – всё бы почти стёрлось из памяти большинства.

Вот что может вспомнить массовая аудитория о скандале с Холодницким? Или о стрельбе Пашинского? Или об отставке Шокина? Большинству людей придётся напоминать, что это были за истории и почему вообще они важны. При этом Холодницкий всё ещё прокурор, Пашинский всё ещё топ-политик, а Шокин всё ещё живёт своей жизнью, пусть и с обидой, пусть и без должности, но на свободе и не превратившись в анекдот.

Реклама

Точно так же было бы и с Гладковскими. Скандал бы угас в медиа-поле... Даже несмотря на выборы!

Но тут на сцену вывалился Гладковский-младший. Причём ему ещё оказалось недостаточно ютуба, на котором разместили ролик-ответ Бигусу. Гладковский пошёл с этим роликом и в телевизор. И не куда-нибудь, а на телеканал Прямой, который большую часть эфирного времени тратит на отмазывание нынешнего президента, да и вообще считается президентским. В программу к Наталке Фицич – жене Владимира Арьева, депутата из фракции БПП и по совместительству очень активного и небрезгливого защитника Порошенко.

Ну это полный набор! Понимаете, это как если бы Насиров заказал для себя серию пиджаков из клетчатых одеял и только так появлялся на публике. А заодно – замотал бы в одеяло Матвея Ганапольского, звезду Прямого, непосредственно в эфире. Или как если бы другой соратник президента – Игорь Кононенко, в своё время попавший в скандал с якобы давлением на министра экономики Айвараса Абромавичуса, – вместо того, чтобы затихариться, записал альбом песен про госслужбу.

Это просто пощёчина публике, после которой всё стало совсем по-другому.

Уверенность мальчишки

Гладковский-младший категорически не соответствует образу приемлемого для украинской политической жизни. Наши люди воспринимают политику без иронии, олдскульно. Да, могут поддерживать кандидата в президенты–комика, таким образом протестуя против неприятной социальной реальности. Но при этом массовая аудитория у нас не может согласиться с высмеиванием как методом политического. Когда субъект начинает иронизировать в области политического, аудитория воспринимает это как иронию, в конечном счёте, над собой.

Такой метод защиты, какой продали Гладковским, подошёл бы поп-звезде или яркому бизнесмену, попавшим в скандал без примеси политики. Высмеять оппонентов, добавить хайпа, намонтировать серию роликов... Показать, что любой может быть дискредитирован.

Но как только заходишь в область политического – да ещё и судебно-политического! – должен соответствовать жёстким стереотипам.

Например, когда Гладковский-младший рассказывает в эфире, что он предприниматель средней руки и всего в жизни добился сам, а отец может помочь ему разве что советом, то в это просто невозможно поверить. Не попадает в стереотип! И не соответствует опыту аудитории. Когда он улыбается в кадре и высмеивает Бигуса, образ Гладковского-младшего не считывается как уверенность в себе, потому что, мол, не виновен. Читается – мне пофигу, потому что всё равно отмажут. Мол, смотрите – я на президентском канале! Смотрите – у меня вот тоже уже свой сериал, как только я захотел!

Собственно, это и есть привнесение новых и больших эмоций в историю.

Во-первых, журналистское сообщество уже просто из-за этой пощёчины публике и дурацких высмеиваний Бигуса Гладковским-младшим не оставит тему и тогда, когда она надоест аудитории. К теме будут возвращаться. Возможно, Гладковские будут объяснять это каким-нибудь заказом, но оно будет работать само по себе – чисто на эмоциях.

Во-вторых, сам Бигус справедливо отмечает: сейчас, в период выборов, власть отреагировала не на содержание расследования, а на хайп вокруг него, и именно из-за хайпа президент сначала согласился с отстранением, а потом и уволил Гладковского-старшего, хотя первые факты о махинациях появились ещё несколько лет назад и тогда не произвели никакого эффекта. Так что спасать Гладковских стоило бы через максимальное снижение хайпа, а не через его раздувание. Но...

Гладковским попались не те пиарщики. И если они будут продолжать в том же духе, то Гладковские и вправду станут мемом, каким-то базовым образом о коррупции. Одним из тех образов, которые будет удобно показывать и спустя годы, чтобы проиллюстрировать времена президента Порошенко.

Специально для LIGA.net

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупционный скандал, Бигус-инфо, олег гладковский, игорь гладковский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Осторожно, мошенники! Шесть схем как воруют деньги с вашей карты
Технологии Осторожно, мошенники! Шесть схем как воруют деньги с вашей карты
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 