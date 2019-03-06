Пиарное самоубийство Гладковских

Даже больше, чем Дениса Бигуса, семья Гладковских должна винить теперь в своих бедах «талантливых» пиарщиков, которые предложили Гладковскому-младшему публично защищаться и высмеивать журналистов.

Конечно, для пиарщиков это выгодное дело – в том смысле, что с перепуганных отца и сына можно срубить большие деньги. Но для самой семьи Гладковских – это пиарное самоубийство. Они сами (!) начали наполнять эмоциями тему коррупционного скандала в Укроборонпроме. Причём настолько, насколько Бигусу не удалось бы.

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Что было у публики до того, как Гладковский-младший появился на экранах со своим ответным роликом? Было пусть и громкое, проработанное, но всё-таки обычное для Украины журналистское расследование о коррупции во власти.

А что теперь есть? Очень редкий по хайпу и по наполненности эмоциями скандал. Который ещё и постоянно нарастает.

Последний раз такое было, когда Роман Насиров, замотавшись в клетчатое одеяло, катался по Киеву. И сейчас вот Гладковский-младший, фактически, замотался в такое же одеяло (ну, образно) и за свои же деньги увеличивает силу скандала.

Гладковский на экране

Наше медиа-поле имеет такую странную особенность – в нём угасает абсолютно всё, что не вызывает больших эмоций. Какой бы серьёзной ни была история, она не проживёт дольше двух недель. Ни политическая, ни экономическая, ни военная – вот ничего. Если не раскручивать историю специально, если не добавлять в неё новые эмоции, то об одном и том же продолжительное время медиа говорить не будут.

Скажем, расследование Бигуса по Гладковским построено сериально: оно выдавалось порциями в течение какого-то периода времени. Но суть этой истории выяснилась уже с первой же публикацией. И дальше по форме – это было, конечно, продолжение истории, каждая новая серия её дополняла. А вот по эмоциональной сути – это был уже повтор, потому что после первой же порции – всё в этой истории было людьми понято, осмыслено и пережито. Скандал возник и начал гаснуть с той самой первой порции.

Бигус мог бы выпустить ещё хоть сорок серий с новыми данными, но они бы не вызвали такого же эффекта, как первая порция расследования. И переживались бы аудиторией по нисходящей. Со временем – всё бы почти стёрлось из памяти большинства.

Вот что может вспомнить массовая аудитория о скандале с Холодницким? Или о стрельбе Пашинского? Или об отставке Шокина? Большинству людей придётся напоминать, что это были за истории и почему вообще они важны. При этом Холодницкий всё ещё прокурор, Пашинский всё ещё топ-политик, а Шокин всё ещё живёт своей жизнью, пусть и с обидой, пусть и без должности, но на свободе и не превратившись в анекдот.

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Точно так же было бы и с Гладковскими. Скандал бы угас в медиа-поле... Даже несмотря на выборы!

Но тут на сцену вывалился Гладковский-младший. Причём ему ещё оказалось недостаточно ютуба, на котором разместили ролик-ответ Бигусу. Гладковский пошёл с этим роликом и в телевизор. И не куда-нибудь, а на телеканал Прямой, который большую часть эфирного времени тратит на отмазывание нынешнего президента, да и вообще считается президентским. В программу к Наталке Фицич – жене Владимира Арьева, депутата из фракции БПП и по совместительству очень активного и небрезгливого защитника Порошенко.

Ну это полный набор! Понимаете, это как если бы Насиров заказал для себя серию пиджаков из клетчатых одеял и только так появлялся на публике. А заодно – замотал бы в одеяло Матвея Ганапольского, звезду Прямого, непосредственно в эфире. Или как если бы другой соратник президента – Игорь Кононенко, в своё время попавший в скандал с якобы давлением на министра экономики Айвараса Абромавичуса, – вместо того, чтобы затихариться, записал альбом песен про госслужбу.

Это просто пощёчина публике, после которой всё стало совсем по-другому.

Уверенность мальчишки

Гладковский-младший категорически не соответствует образу приемлемого для украинской политической жизни. Наши люди воспринимают политику без иронии, олдскульно. Да, могут поддерживать кандидата в президенты–комика, таким образом протестуя против неприятной социальной реальности. Но при этом массовая аудитория у нас не может согласиться с высмеиванием как методом политического. Когда субъект начинает иронизировать в области политического, аудитория воспринимает это как иронию, в конечном счёте, над собой.

Такой метод защиты, какой продали Гладковским, подошёл бы поп-звезде или яркому бизнесмену, попавшим в скандал без примеси политики. Высмеять оппонентов, добавить хайпа, намонтировать серию роликов... Показать, что любой может быть дискредитирован.

Но как только заходишь в область политического – да ещё и судебно-политического! – должен соответствовать жёстким стереотипам.

Например, когда Гладковский-младший рассказывает в эфире, что он предприниматель средней руки и всего в жизни добился сам, а отец может помочь ему разве что советом, то в это просто невозможно поверить. Не попадает в стереотип! И не соответствует опыту аудитории. Когда он улыбается в кадре и высмеивает Бигуса, образ Гладковского-младшего не считывается как уверенность в себе, потому что, мол, не виновен. Читается – мне пофигу, потому что всё равно отмажут. Мол, смотрите – я на президентском канале! Смотрите – у меня вот тоже уже свой сериал, как только я захотел!

Собственно, это и есть привнесение новых и больших эмоций в историю.

Во-первых, журналистское сообщество уже просто из-за этой пощёчины публике и дурацких высмеиваний Бигуса Гладковским-младшим не оставит тему и тогда, когда она надоест аудитории. К теме будут возвращаться. Возможно, Гладковские будут объяснять это каким-нибудь заказом, но оно будет работать само по себе – чисто на эмоциях.

Во-вторых, сам Бигус справедливо отмечает: сейчас, в период выборов, власть отреагировала не на содержание расследования, а на хайп вокруг него, и именно из-за хайпа президент сначала согласился с отстранением, а потом и уволил Гладковского-старшего, хотя первые факты о махинациях появились ещё несколько лет назад и тогда не произвели никакого эффекта. Так что спасать Гладковских стоило бы через максимальное снижение хайпа, а не через его раздувание. Но...

Гладковским попались не те пиарщики. И если они будут продолжать в том же духе, то Гладковские и вправду станут мемом, каким-то базовым образом о коррупции. Одним из тех образов, которые будет удобно показывать и спустя годы, чтобы проиллюстрировать времена президента Порошенко.

Специально для LIGA.net