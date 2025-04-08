Европе нужна безопасность не только в военной и экономической сферах, но прежде всего — в моральной, информационной и правовой

Накануне годовщины основания НАТО Дональд Трамп объявил торговую войну миру и пингвинам.

Пингвинов Трамп пошлинами точно не победит. А вот союзникам (впрочем, не уверен, считает ли он нас еще союзниками) и собственной стране он точно нанесет ущерб. Ведь если бы он руководствовался здравым смыслом и духом союзнических отношений, такого бы не произошло: статья 2 Североатлантического договора предписывает поступать прямо противоположным образом — устранять противоречия в международной экономической политике и поощрять экономическое сотрудничество стран НАТО.

Хуже всего то, что эта торговая война основана на бесстыдной лжи, которая стала обычным делом для администрации Трампа. Причиной торгового дефицита США с другими странами ложно объвлено введение этими странами тарифов на американские товары, а затем многократно преувеличивается мифическое "великодушие" США, якобы применяющих в два раза меньшие тарифы к этим странам (например, говорится, что ЕС установил тариф в 20%, потому что ЕС якобы применяет тариф в 39% на фоне 38% дефицита торговли).

В общем, не заботясь о правде, он говорит все, что угодно, чтобы оправдать нападки на союзников... и пингвинов. Такая ложь, балансирующая на грани абсурда, уже не удивляет. Она рождается из совершенно иного мировоззрения, нежели привычного нам: из презрения к нам всем и признания лишь грубой силы и денег.

Вспоминается известная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, которая тоже не стала неожиданностью. Трамп и его клуб технологических олигархов никогда не скрывали презрения к Украине.

Публичные рассуждения о том, что Зеленский сам виноват в гневе Трампа, что он якобы спровоцировал его своими репликами, что не привел переводчика, прежде всего неверны потому, что конфликт новых республиканцев с Украиной носит не практический, а идеологический характер — Украину ненавидят именно за сопротивление грубой агрессии и укореняющемуся в международной политике цинизму. Украина, как и Европейский союз, представляет иную точку зрения на людей, государства и международный порядок.

Украина вместе с ЕС воспринимается как препятствие, которое нужно как можно скорее устранить, чтобы вести дела с российским режимом, гораздо ближе стоящим к их криминальному менталитету.

Как говорится — только бизнес (и криминал), и ничего личного.

Нам, жителям стран Балтии, стоит морально готовиться к тому, что это — только начало. В будущем нас ждет еще более деморализующая и шокирующая реальность. Философ Гинтаутас Мажейкис уже обращал внимание на популярные в окружении Трампа, особенно у Вэнса и Маска, идеи так называемого движения "темного Просвещения" (dark enlightenment).

Один из представителей этого движения, близкий к Вэнсу Кертис Ярвин, скептически относится к демократии, считая, что она со временем вырождается и превращается в олигархию, управляемую левыми интеллектуалами. Поэтому основная задача Трампа — борьба с так называемым "глубинным государством" (deep state), — или, проще говоря, демонтаж профессионального госаппарата и замена его лоялистами, а также постепенная передача большинства государственных функций крупным корпорациям.

Конечная цель — радикальное преобразование демократических институтов США в квазимонархию с множеством автономных корпоративных городов-государств.

В этом контексте разведка и армия нужны не для обеспечения внешней безопасности, а прежде всего для уничтожения внутренних врагов, которые готовы сопротивляться этому плану.

Именно в этом контексте следует понимать планы Трампа сократить финансирование Пентагона или фантазии о сокращении военных бюджетов США, Китая и России. План Трампа и его технологических олигархов — прежде всего узурпировать власть внутри страны, а не защищать свободу за ее пределами. Приступ гнева в Овальном кабинете — подготовка американского общества к следующим этапам. Не удивлюсь, если 9 мая Трамп, а если не он, то Вэнс с Маском, посетят "парад Победы" в Москве, а затем объявят о сотнях миллиардов совместных инвестиционных проектов с Россией, призванных компенсировать рост цен на товары в США после введения пошлин союзникам.

Во внутренней политике Трамп, вероятно, будет учиться у Виктора Орбана и компенсировать падение популярности инвестициями авторитарных режимов.

Американцам будут внушать, что демократия мешает эффективности и экономическому росту, а государством нужно управлять как коммерческой корпорацией, игнорируя ценности и методы заработка.

Литва тоже может столкнуться с требованиями смягчить торговлю с восточными соседями или гибко подходить к вопросу транзита через Калининград. Подобные намерения уже проявляются в движениях вроде Зари над Неманом (литовская правопопулистская политическая сила, основанная Ремигиюсом Жемайтайтисом в 2023 году. – Ред.). Надеюсь, наша дипломатия к этому готовится, прогнозирует различные сценарии и координирует позиции с партнерами по ЕС.

Ведь для Трампа Украина, ЕС и основанный на международном праве мировой порядок — это что-то сродни сговору оппозиционных демократов и дореволюционного ancien régime, который нужно смести.

Урок истории

Говорят, история редко повторяется, но она рифмуется. Древнегреческий историк Фукидид в "Истории Пелопоннесской войны" уже описал схожее развитие событий.

В 416 году до н. э. на маленький остров Милос в Эгейском море прибыл афинский военный флот. Послание афинян было простым — сдаться и признать верховенство Афин или быть уничтоженными. Милос, меньший по размеру и пытавшийся сохранить нейтралитет в войне между Афинами и Спартой, попытался убедить афинян отказаться от вторжения, апеллируя к справедливости, богам (сегодня сказали бы — к международному праву) и возможному гневу Спарты.

Но афинянам все это было безразлично. Они ответили, что справедливость применима только между равными (или, как сказал бы Трамп — между "теми, у кого хорошие карты на руках") — "сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны". Вопрос был не в справедливости, а в силе.

Афины не враждовали с Милосом — он просто оказался на их пути и имел стратегическое значение. Если бы Милосу позволили остаться независимым, другие острова тоже бы захотели свободы. А Спарта — слишком далеко и воюет в первую очередь за себя, а не за других. Так что как физическая, так и моральная капитуляция перед афинянами казалась самым рациональным решением.

Афины захватили Милос, уничтожили и продали в рабство местных, а затем колонизировали остров. Но это циничное имперское высокомерие им не помогло. Жестокость по отношению к соседям вызвала не только рост ненависти к афинской гегемонии, но и стратегическое ослепление самих афинян из-за чрезмерной уверенности в своих силах. Пытаясь еще больше расширить влияние, Афины предприняли катастрофически закончившийся Сицилийский поход, что значительно ослабило их могущество. В конце концов, вера в то, что "сильные делают, что хотят, а слабые терпят", привела Афины к краху и поражению от Спарты.

Фукидид подает этот рассказ не как манифест realpolitik, а как предостережение от подобного мышления. Любая гегемония должна заботиться не только о военной и экономической силе, но и о моральной легитимности своего порядка.

Демократические Афины в войне со Спартой могли казаться светлой стороной, но поверив, что миром движет только сила, они сами стали причиной своего падения.

Главная угроза — нормализация realpolitik

Сегодня кажется, что мир снова вернулся к законам Дикого Запада и джунглей. Но именно это — главная опасность для нас, для Литвы и Европы: нормализация забвения правды и закона, торжество политики, основанной лишь на силе и цинизме.

Политические решения всегда будут приниматься на основе не только моральных соображний, но политика вообще без морали ведет к нравственной деградации общества и элит, а в итоге — к краху, как это произошло с Афинами.

Украина — несокрушимая и невероятно стойкая. Она не сдалась 24 февраля 2022 года, когда все мировые медиа писали, что Киев падет за два–четыре дня. Сейчас положение Украины гораздо стабильнее. Посещая страну (недавно вернулся из Харькова), вижу: украинцы не поддадутся лжи и шантажу, не предадут наши общие принципы и ценности. Они будут сражаться даже голыми руками, как недавно отметил единственный адекватно выглядящий представитель нынешней администрации США — глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Именно украинцы находятся на передовой линии фронта европейской цивилизации, с которой они не отступят, не потеряв чести. Для них лучше не жить, чем быть униженными.

Между тем экономика России поставлена на военные рельсы. В последние месяцы Кремлю становится все труднее мобилизовать ресурсы для войны. Огромные инвестиции в военную промышленность, повышение зарплат военным, компенсации семьям погибших, дефицит рабочей силы ведут к инфляции — официально она около 10%, реально — 20–30% в секторе бытовых товаров и услуг. Временной горизонт для победы над Украиной сужается. Именно экономическая передышка может быть одной из главных причин, почему Россия вообще готова говорить о переговорах, несмотря на медленное продвижение на фронте.

Не сумев захватить Украину, Россия активизирует информационную войну, экономический и политический шантаж. В Украине будут пытаться использовать послевоенное разочарование и дискредитировать администрацию Зеленского, чтобы продвинуть более лояльного Москве кандидата.

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В Литве может быть иначе. Ближайшая цель России — используя цинизм, ложь и нормализацию realpolitik через новую администрацию США, убедить наше общество, что мы — маленькая и незначительная страна, которую никто не защитит. Поэтому и инвестиции в оборону не нужны, ведь сами мы все равно не выстоим.

Похоже, этим уже заражается нынешнее правительство, которое лишь декларирует и имитирует цель в 5–6% от ВВП на оборону. Из реальных шагов видно, что к реальной войне и гибридным угрозам Литва все еще не готовится и все больше отстает от вызовов, с которыми уже столкнулась Украина.

Все чаще звучит, что лучше сосредоточиться на других сферах, тем самым оставляя без внимания оборону и внешнюю политику. Это видно по таким проектам, как национальный стадион, миллиард на общественный транспорт Вильнюса вместо укрепления гражданской обороны и создания сети современных укрытий, способных функционировать как образовательные и социальные учреждения, или разработке нереальных планов эвакуации Вильнюса вместо обеспечения его защиты.

Украина, Грузия, Молдова, Беларусь считаются сферой интересов России — это де-факто признали и трамписты.

Нам будут предлагать стратегию страуса — спрятать голову в песок и ждать милости от великих.

Общество попытаются морально разоружить, лишив субъектности и превратив в объект охоты для России. Тогда часть общества будет обречена на капитуляцию и, как в 1940 году, будет просто наблюдать, куда все катится.

Это создание менталитета самоуничтожения и "ждунства" — ожидания прихода России. Именно этим уже занимаются как мелкие проекты, так и Заря над Неманом, которая действует в регионах. А Департамент госбезопасности и правоохранительные органы делают вид, что ничего не замечают. Возможно, даже участвуют, когда прокурор Шимонис в суде рассуждает о релятивизме, приравнивая осуждение агрессии к ее поддержке, ссылаясь на меняющееся мнение лидеров государств (кого же еще, если не Трампа?) в отношении войны России против Украины.

Мы можем закрыть глаза и терпеть враждебную деятельность, пока однажды не проснемся в литовской версии "грузинского кошмара" или режима Орбана. Или мы можем начать действовать, хоть и с опозданием.

Но вооружение Литвы и всей Европы должно быть не только военным и экономическим, но прежде всего — моральным, информационным и правовым.

Борьба продолжается прежде всего за идеи и за души людей.



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