Письмо россиянам. Путин объявил войну не только Украине. Но и России

Сегодня президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Под предлогом защиты Донбасса были обстреляны мирные города по всей Украине: Киев, Харьков, Одесса, Днепр и многие другие, за сотни километров от Донбасса. Российские войска стреляли и пытались зайти на украинскую территорию вдоль всей российско-украинский и белорусско-украинской границы.

Я пишу это, чтобы вы понимали: речь идет не о локальной, а о тотальной войне.

Вы сейчас думаете, что эта война объявлена Украине.

Вы ошибаетесь.

Путин объявил войну и России.

Эта война может принести много бедствий Украине: разрушения и жертвы, в том числе среди гражданского населения.

Но еще больше бедствий эта война принесет России.

1. Погибнут ваши друзья и родственники, которых отправили воевать, неважно, по их воле или против их воли.

Украинская армия хорошо подготовилась и будет упорно воевать за свою землю. Соотношение российских и украинских жертв уже сейчас отличается в разы. Подумайте, кого из вас и ваших близких мобилизуют взамен убитых и раненых и отправят умирать вслед за ними.

2. Российская экономика окажется под сильнейшим давлением всего мира. Уже сейчас рубль и российские акции падают до беспрецедентных уровней. А ведь еще только первый день, пока не было никаких санкций.

Не нужно бравировать, что вы не боитесь санкций. Это Путин не боится, а обычная российская семья окажется в нищете.

3. На целое поколение вперед все обладатели российского паспорта станут изгоями повсюду в мире. Ваши жизненные планы и планы ваших детей окажутся перечеркнуты. Путешествия, учеба, недвижимость, счета в банках – забудьте об этом.

4. Никто не знает, на что готов Путин, взявший в заложники 140-миллионную страну.

В Украине много атомных электростанций, и атака даже на одну из них приведет к радиационному загрязнению половины континента – и вашего города, в частности. Мы в Киеве хорошо знаем, что это значит, и не хотим, чтобы вы узнали это на своей шкуре.

5. Как бы там ни было, российское правительство будет закручивать гайки в собственной стране по законам военного времени.

Многое из того, к чему вы привыкли в вашей ежедневной жизни, будет надолго или навсегда для вас потеряно.

Я не взываю сейчас к вашей совести, потому что ваш страх и безразличие давно заглушили ее.

Я взываю сейчас к вашему страху. СТРАХ ПРОЖИТЬ ОСТАТОК ЖИЗНИ НИЩИМ ИЗГОЕМ В СТРАНЕ-ИЗГОЕ ПОД ВЛАСТЬЮ СУМАСШЕДШИХ СИЛОВИКОВ И ЗАВЕЩАТЬ ТАКОЕ ЖЕ БУДУЩЕЕ СВОИМ ДЕТЯМ.

Этот ваш страх должен быть больше, он должен перекрыть ваш старый страх перед полицией.

Выходите сегодня вечером на улицы ваших городов. Выходите вместе. Мы не просим вас защитить Украину – украинцы себя сами защитят.

Мы призываем вас защитить себя самих. Если у вас не хватит на это мужества... ну, так тому и быть. Тогда хотя бы сделайте скриншот этого текста и сохраните себе на память, чтобы вам было что отвечать вашим детям и внукам, когда это все станет вашей реальностью.

Выходите сегодня вечером на улицы ваших городов. Вы можете остановить войну – войну Путина против Украины и России, войну против нас и против вас.

Путин думает, что все россияне – трусы и идиоты, верящие пропаганде и боящиеся высунуть нос из дома. Проверим, так ли это.

Выходите сегодня вечером на улицы ваших городов. Путин говорит, что ему наплевать на мнение россиян, но это неправда. Он вас боится, как боится любой нелегитимный диктатор. Он боится не народного восстания с зажигательной смесью – он боится мирного протеста с листочками бумаги, на которых написано фломастером "Нет войне".

Да что уж там, он боится даже листочков бумаги, на которых ничего не написано, поскольку и так все ясно.

Эта война вам не нужна. Эта война принесет лично вам горе и беду.

Эту войну можно остановить. И мир увидит, что в России есть честь, совесть и разум. Что кучка сумасшедших фанатиков – это не весь российский народ.

"Нет войне" сегодня должен сказать каждый россиянин.

Украина свободная страна, в которой говорят на разных языках, Украина никому не угрожает и ничего ни от кого не требует. Это не ваша война. Но в ваших силах ее остановить.

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