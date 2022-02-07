План РФ: оккупировать и подчинить Украину. Не стоит пренебрегать данными немецкой разведки

Второй раз за последние несколько месяцев немецкое издание BILD заставило украинцев активно говорить о себе. На этот раз публикацией возможных политических планов, которые Россия может попытаться реализовать против Украины путем масштабного применения военной группировки, которая, по данным правительства США, продолжает формироваться у наших границ.

Следует напомнить, что впервые BILD отметился публикацией карты возможной операции Вооруженных сил РФ против Украины. Материал действительно вызвал ряд вопросов, прежде всего, насколько легко и просто в воображении немецких журналистов РФ удается покорить Украину. Тогда как известно, что двигать и применять соответствующие наземные силы гораздо труднее в реальности, чем рисовать стрелочки с глубокими рассекающимися и охватывающими ударами на картах.

Однако любительство BILD на оперативном уровне войны нисколько не означает, что можно легкомыслить их последним материалом. Есть ряд причин считать, что разведка ФРГ действительно постаралась на славу, когда пытались понять конечные политические цели РФ, под которые может быть использована соответствующая группировка.

Мышление оккупанта Кремля

То, что описал таблоид, – радикальная политическая трансформация Украины с целью постепенного превращения нашей страны в часть обновленной Российской империи через оккупацию, пацификацию и уничтожение наиболее проукраинской части общества. И именно такая цель может в воображении оккупанта Кремля оправдывать все риски, связанные с масштабным применением военного инструментария. Речь идет о сопротивлении украинцев, а значит и массовыех жертвах с российской стороны, а также экономических и финансовых ограничениях, о которых говорят США и их союзники.

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В противном случае любые отдельные локальные истории, типа обострения на Донбассе или на юге Украины, лишены смысла. За локальные действия РФ получит максимальные ограничения США, и Украина за последние восемь лет нарастила способность вести боевые действия локальных масштабов.

Во-вторых, следует понимать, что Украина по масштабам и значению – последняя страна бывшего СССР, которая не проводит по отношению к РФ ни дружескую, ни как минимум нейтральную политику. Таким образом, в представлении президента РФ Владимира Путина только Украина стоит на пути к восстановлению утраченного исторического величия и исправлению ряда ошибок, знаменовавших крах СССР. Когда оккупант Кремля говорит о крахе СССР как величайшей геополитической катастрофе ХХ века, или крахе исторической Российской империи таким образом, то он в это верит искренне.

Ведь в том числе он ориентируется на статистику, согласно которой в процессе дезинтеграции СССР РФ потеряла 48,5% населения и 41% ВВП, из которых Украина представляла значительную часть. Похоже, что Владимир Путин, по меньшей мере, убедил себя в том, что движущаяся на Запад Украина – действительно экзистенциальная угроза для РФ – несмотря на то, что нет никаких объективных основ для соответствующего утверждения.

Подкупом взять Украину не удалось

На все это накладывается нехватка других инструментов влияния на Украину при параллельной модернизации и перевооружении вооруженных сил РФ. Любые попытки более-менее мирным подкупом или шантажом вернуть Украину в свою сферу влияния окончились крахом в 2014 году, когда Украина четко избрала западный вектор ориентации, а ограниченная агрессия в Крыму и на Донбассе только убедила многих украинцев в правильности выбранного курса.

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Информационные кампании влияния хотя и позволяют активно сеять апатию и углублять ряд существующих противоречий внутри общества, не позволяют сами по себе вернуть Украину в российскую орбиту влияния. В то же время именно Вооруженные силы РФ являлись главным объектом государственной политики Кремля за последние 12 лет. Из-за реорганизации, перевооружения и активной программы тренировок ВС РФ осуществили переход от способности вести локальные боевые действия, как это имело место на Донбассе в 2014-2015 годах, к, по меньшей мере, убедительным угрозам вести региональные войны.

Таким образом, имея улучшенный военный инструментарий, когда не хватает других, соблазн разрубить Гордиев узел только увеличивается.

План РФ радикальной политической трансформации Украины путем масштабного применения силы четко вписывается в рамки текущего мышления оккупанта и выглядит, таким образом, достаточно по-русски, если так можно сказать. В его основе не только идеи об утраченном величии после краха СССР и Украины, которая стоит на пути к ее восстановлению, или нехватки других инструментов влияния, кроме военного. Здесь также и странная вера в так называемую пророссийскую Украину, которой нет, в то, что большинство украинцев, задурманенных западной пропагандой, можно будет быстро "перевоспитать".

Трагичность момента

Проблема многих попыток проанализировать мотивацию поведения оккупанта Кремля состоит в том, что исходят из предположений о рациональности поведения, а также способности объективно оценивать ситуацию. Поэтому на первый взгляд данные разведки ФРГ, о которых говорит BILD , кажутся полным абсурдом и чепухой. Действительно, как можно заставить украинцев любить РФ или стремиться в возглавляемые ею интеграционные структуры после всех преступлений, совершенных после 2014 года, или путем проведения полномасштабной агрессии.

Однако как раз в 2014 году Украина и мир получили хороший урок, насколько политика РФ в отношении нас базируется на неадекватной оценке ситуации, – вере в выдуманную россиянами Новороссию или глубокий раскол Украины на прозападную и пророссийскую часть.

Жизнь показала полную абсурдность соответствующих представлений.

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Однако не похоже, что в Кремле была проделана работа над ошибками. Больше похоже, что Путин хочет большей авантюрой (полномасштабная агрессия) исправить негативные последствия меньшей авантюры (оккупация Крыма и локальная агрессия на Донбассе), которые лишь усилили желание украинцев стать частью Запада.

Признавать сделанные ошибки не в стиле Владимира Путина – речь идет об удвоении усилий на украинском направлении.

В таких условиях действительно трагическая ситуация, когда человек с полностью оторванными от реальности представлениями об Украине имеет военные возможности, по меньшей мере, попытаться реализовать на практике ту реальность, которая существует только в его голове. При этом готовность и способность украинцев полностью недооценивается.

И, к сожалению, история дает нам кучу примеров, когда масштабные боевые действия были результатом именно неадекватной оценки ситуации. А потому пренебрегать оценками немецких разведчиков действительно не стоит.

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