Планета Буча, не Земля

Буча, Ворзель, Ирпень... Для меня, как и многих киевлян, это воспоминания детства: лес, озеро, грибы в лесу, земляника, летний дождь, радуга, парное молоко, молодые родители... Сколько счастливых ассоциаций!

Теперь и у меня, и у всего мира эти места будут ассоциироваться со смертью: убийства, пытки, издевательства, братские могилы, трупы на улицах. Вот что такое теперь Буча, Ворзель, Ирпень.

Раньше эти названия знали только мы. Теперь их будут знать все. И будут помнить даже тогда, когда даже слово "Путин" забудется за ненадобностью. Да и даже тогда, когда забудут слово "Россия".

Почему бы и нет? Кто помнит сегодня названия стран, которые в древности уничтожали евреев? Библия хранит человечеству только память о самом истреблении и о тех, кто его остановил.

Сказать, что я удивлен этими новостями, не могу. Ошеломлен, шокирован, расстроен – но не удивлен, нет.

В 30-е годы XX века мои коллеги убеждали мир, что Сталину идет речь об уничтожении украинского народа. Мир не верил, многие считали, что Голодомор – это только "эксцессы" небрежной экономической политики большевиков. Масштабы зверства стали ясны только через десятилетие. Через несколько лет было немало таких, кто убеждал, что цель Гитлера – полное уничтожение евреев, но мир не верил, считал, что Рейх хочет только изолировать "иноверцев", смотрел нацистскую документалку из Варшавского гетто с театрами и больницами. Масштабы зверств стали очевидны только тогда, когда союзники вошли в концентрационные лагеря, но для понимания ситуации понадобились годы.

С первых дней войны России против Украины я предупреждаю, что ее главной целью является не просто оккупация украинских земель, но массовое истребление и изгнание украинского народа. Президенту Украины не верили, когда он сравнил эту войну с Холокостом, а зря.

Это Холокост и Голодомор в одной таблетке, потому что Путин уничтожает народ и инфраструктуру одновременно!

Делает все, чтобы людей убивали и выгоняли, и чтобы у них не было возможностей выжить.

Путину не нужны украинцы даже в качестве покоренной нации, потому что он их боится и ненавидит. Ему нужны сотни километров опустошенной земли, чтобы поставить ракеты, и все.

Зачем?

А зачем Сталину нужна была опустошенная украинская деревня в условиях вечной нехватки хлеба?

А зачем Гитлеру нужны были миллионы еврейских трупов?

Чтоб что?

Зачем Путину эта опустошенная земля, когда сама провинциальная Россия в ХХІ веке все еще выглядит как свалка и пепелище?

Нужно найти ответ на этот вопрос?

Если нужно, я найду. Это моя работа, я могу прочесть длинную лекцию об этом безумии. И международный суд найдет, там квалифицированные специалисты.

Зачем пытаться разгадать логику параноика? Зачем тратить часы на поиск понимания целей целого государства, которое стало на путь преступлений против человечности и превратилось в террористическую организацию?

Важно уяснить цель, Цель.

Цель – уничтожение и изгнание украинского народа. Цель – геноцид.

И это стало очевидным не через несколько десятилетий, не через несколько лет, а через несколько недель.

Мы вам не лгали, когда предупреждали об этом. Не преувеличивали. Это была констатация фактов.

Поэтому неважно, что они там лгут и даже какое оружие они выбирают.

Имеет значение только одно: к чему они стремятся. Вот к этому.

И спасение, к большому сожалению, это не какой-то там нейтралитет Украины или наш "отказ от ядерного оружия", будто он у нас был.

Нет, спасение – демилитаризация, денуклеаризация и денацификация террористического сообщества под громкой вывеской "Российская Федерация".

Потому что мы просто первые в списке целей.

Но, поверьте, не последние.

Да, существование путинского режима – прямая угроза человечеству и человечности. Абсолютная опасность.

Человечество или понимает это, или исчезает быстрее, чем мы можем себе представить.

И тогда будущие гости этой изуродованной планеты могут даже решить, что ее настоящим именем была планета Буча.

А не какая-нибудь Земля.

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