Планета Буча, не Земля

Буча, Ворзель, Ирпень... Для меня, как и многих киевлян, это воспоминания детства: лес, озеро, грибы в лесу, земляника, летний дождь, радуга, парное молоко, молодые родители... Сколько счастливых ассоциаций!
Теперь и у меня, и у всего мира эти места будут ассоциироваться со смертью: убийства, пытки, издевательства, братские могилы, трупы на улицах. Вот что такое теперь Буча, Ворзель, Ирпень.
Раньше эти названия знали только мы. Теперь их будут знать все. И будут помнить даже тогда, когда даже слово "Путин" забудется за ненадобностью. Да и даже тогда, когда забудут слово "Россия".
Почему бы и нет? Кто помнит сегодня названия стран, которые в древности уничтожали евреев? Библия хранит человечеству только память о самом истреблении и о тех, кто его остановил.
Сказать, что я удивлен этими новостями, не могу. Ошеломлен, шокирован, расстроен – но не удивлен, нет.
В 30-е годы XX века мои коллеги убеждали мир, что Сталину идет речь об уничтожении украинского народа. Мир не верил, многие считали, что Голодомор – это только "эксцессы" небрежной экономической политики большевиков. Масштабы зверства стали ясны только через десятилетие. Через несколько лет было немало таких, кто убеждал, что цель Гитлера – полное уничтожение евреев, но мир не верил, считал, что Рейх хочет только изолировать "иноверцев", смотрел нацистскую документалку из Варшавского гетто с театрами и больницами. Масштабы зверств стали очевидны только тогда, когда союзники вошли в концентрационные лагеря, но для понимания ситуации понадобились годы.
С первых дней войны России против Украины я предупреждаю, что ее главной целью является не просто оккупация украинских земель, но массовое истребление и изгнание украинского народа. Президенту Украины не верили, когда он сравнил эту войну с Холокостом, а зря.
Это Холокост и Голодомор в одной таблетке, потому что Путин уничтожает народ и инфраструктуру одновременно!
Делает все, чтобы людей убивали и выгоняли, и чтобы у них не было возможностей выжить.
Путину не нужны украинцы даже в качестве покоренной нации, потому что он их боится и ненавидит. Ему нужны сотни километров опустошенной земли, чтобы поставить ракеты, и все.
Зачем?
А зачем Сталину нужна была опустошенная украинская деревня в условиях вечной нехватки хлеба?
А зачем Гитлеру нужны были миллионы еврейских трупов?
Чтоб что?
Зачем Путину эта опустошенная земля, когда сама провинциальная Россия в ХХІ веке все еще выглядит как свалка и пепелище?
Нужно найти ответ на этот вопрос?
Если нужно, я найду. Это моя работа, я могу прочесть длинную лекцию об этом безумии. И международный суд найдет, там квалифицированные специалисты.
Зачем пытаться разгадать логику параноика? Зачем тратить часы на поиск понимания целей целого государства, которое стало на путь преступлений против человечности и превратилось в террористическую организацию?
Важно уяснить цель, Цель.
Цель – уничтожение и изгнание украинского народа. Цель – геноцид.
И это стало очевидным не через несколько десятилетий, не через несколько лет, а через несколько недель.
Мы вам не лгали, когда предупреждали об этом. Не преувеличивали. Это была констатация фактов.
Поэтому неважно, что они там лгут и даже какое оружие они выбирают.
Имеет значение только одно: к чему они стремятся. Вот к этому.
И спасение, к большому сожалению, это не какой-то там нейтралитет Украины или наш "отказ от ядерного оружия", будто он у нас был.
Нет, спасение – демилитаризация, денуклеаризация и денацификация террористического сообщества под громкой вывеской "Российская Федерация".
Потому что мы просто первые в списке целей.
Но, поверьте, не последние.
Да, существование путинского режима – прямая угроза человечеству и человечности. Абсолютная опасность.
Человечество или понимает это, или исчезает быстрее, чем мы можем себе представить.
И тогда будущие гости этой изуродованной планеты могут даже решить, что ее настоящим именем была планета Буча.
А не какая-нибудь Земля.
Оригинал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии