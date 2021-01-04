Пленки КГБ о Шеремете: время, место, тема для передачи информации выбраны идеально

4 января, СМИ Беларуси, Бельгии и Украины выложили аудиозапись, где руководство силовиков местного президента Александра Лукашенко еще в 2012 году обсуждало подрыв журналиста Павла Шеремета.

Вначале вводные

1. Павла Шеремета самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко считал своим личным врагом. В 2012-м сайт "Белорусский партизан", основателем которого был Шеремета, очень и очень жестко проходился по беларусской власти.

2. Работало ли беларусское КГБ по Шеремету. Да (тут можно даже без "вероятнее всего).

3. 2012 год, Шеремет в Москве. В это же время начинается давление Сулеймана Керимова по продаже России Беларуськалия. Напомню, что уже в 2013 был арестован (в Минске) гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер, а из Москвы беларусское КГБ пыталось похитить менеджеров Уралкалия. То, что оперативные группы могли быть в столице РФ, – вероятно. Как вероятна и слежка со стороны их российских "коллег".

Документы

В СМИ появилась информация, что документы и записи представил Игорь Макар – лейтенант спецподразделения Алмаз (группа антитеррора МВД Беларуси. – Ред.), который в начале 2020 года давал интервью о политических убийствах в Беларуси.

Но тут имеем проблему. Макар – лейтенант Алмаза. Алмаз – структура МВД Беларуси, причем силовая. Они не занимаются наблюдением, прослушкой. На записях голос, похожий на руководителя КГБ. Другое ведомство и совсем другой уровень в иерархии.

То есть вероятность того, что материалы собраны лично Макаром примерно такая же, как потепление до + 25 в Минске и Киеве уже завтра.

Значит, если материалы передал Макар, то существует источник, собравший их и передавший ему (в Швейцарию). Странный алгоритм, даже (или тем более) если это только электронные версии.

Могут ли материалы быть правдой? Могут. А могут и не быть. Это вопрос к тем, кто собирал пакет. Подлинность может установить следствие (не обязательно в Беларуси). В таких случаях, документы передаются и проверяются.

В нашем случае есть публикация и информация о том, что информация передана "в Брюссель". Ок.

Теперь место (темы)

Данная информация создает напряженность сразу в нескольких областях.

1. Внутрибеларусский политический кризис. В меньшей степени, учитывая его остроту и сегодняшнее состояния окружения Лукашенко. Но действует.

2. Ось отношений Беларуси со структурами ЕС. Не сегодня, но чуть позже, когда начнется торг по продаже "диалога от беларусских властей"

3. Внутриукраинские процессы – падение рейтингов президента Владимира Зеленского, скандал вокруг дела вагнеровцев, коррупционные скандалы и линия Зеленский-Аваков (в том числе, затяжное расследование дела Шеремета)

4. Беларусско-украинские отношения. Политически страны находятся в состоянии конфликта. На экономическую сферу данный конфликт пока не перешел.

Теперь о времени

Украина

Публикация аудиозаписи на фоне перечисленных выше скандалов создает дополнительный раздражитель в украинском информационном поле. И, как следствие, возможность для развертывания сценариев политического противостояния, где ключевыми вопросами будут:

1. Расследование дела Шеремета и провалы власти в отстройке силовых ведомств.

2. Позиция украинской власти по беларусскому вопросу.

Беларусь

1. В конце декабря 2020 года прошли безуспешные переговоры Беларуси и РФ по нефти. Минск пошел на условия Москвы, компенсации за грязную нефть-2019 не будет.

Метод Лукашенко в нефтяной войне с Россией – не будет сырья, не будет и поцелуев

2. Но в то же время Беларуснефть подписала с азербайджанским Socar долгосрочный договор на поставку нефти. Азербайджанской и "иной". Сырье должно идти по трубопроводу Одесса-Броды. Этот контракт дает дополнительное поле маневров для официального Минска.

3. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не намерена присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Для Украины это рынки и часть критично необходимых товаров. Для Беларуси это частично необходимые товары и, что более важно, рынок, который является альтернативой российскому.

Но если конфликт по результатам "пленок" разгорается, то украинская власть может пойти на действия, направленные на снятие напряжения. Поскольку решить вопрос по силовым ведомствам быстро невозможно, может быть выбран путь дополнительных решений по беларусскому направлению. В частности, перенос политического конфликта в экономическую плоскость. Это ставит под удар те только и не столько торговлю, сколько реализацию совместных проектов. В том числе по транспортировке нефти на беларусские НПЗ.

Выгодополучатель в данном случае очевиден.

Очередной виток кризиса в Украине, который пойдет сразу в нескольких плоскостях (политическая конкуренция, силовые ведомства, вопрос Донбасса, как логичное продолжение первых двух) так же неплохой сценарий для Кремля.

Вывод

1. Время, место, тема для передачи информации выбраны идеально – бьют сразу по нескольким направлениям.

2. Подлинность материалов должна быть расследована. Но, независимо от результатов расследования, информация уже отработает свое.

Что делать Украине?

Поскольку есть сообщения, что материалы "отосланы в Брюссель", украинский МИД, уполномоченные следственные органы, как заинтересованная сторона (напомню, убийство Шеремета произошло в Киеве, по обвинению в причастности задержаны граждане Украины), могут выразить настойчивое желание получить материалы как для проверки подлинности, так и для дальнейшего расследования. Либо, определить свое участие в проверке материалов на территории ЕС.

Такая реакция позволит продемонстрировать готовность к реагированию.

1. Если материалы не были отосланы либо отосланы не в органы, занимающиеся следствием, возникает повод говорить о банальной информационной операции (но в таком случае еще более настойчиво требовать их себе).

2. Если подлинность установлена – коммуницировать и идти дальше.

Справка LIGA.net - 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом.

- В декабре 2019-го МВД на пресс-конференции объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.

- Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых.

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