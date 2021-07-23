Почему Америка стала на сторону ФРГ и России. Все просто – атлантическая интеграция

Нам говорят, что Запад предал свои ценности ради денег.

Люди, которые так говорят, просто не понимают, что такое ценности.

Любой акт выбора – это всегда выбор между одними ценностями и другими ценностями.

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Чтобы этот выбор было легче делать, существуют иерархии ценностей. Чем выше ценность, на пользе той и делается выбор.

Высшей ценностью Америки всегда будет величие и безопасность Америки.

Из этого следует, что другая ценность, нужная для наивысшей ценности, – атлантическая интеграция – всегда будет на достаточно высоком месте в иерархии.

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А ценность помогать отсталым странам, которые не хотят помочь себе сами, постоянно врут и обманывают, не учатся на ошибках, постоянно всех обвиняют и шантажируют, но не выполняют свое домашнее задание, – такая ценность, безусловно, существует.

Ведь, во-первых, наличие бедных и несчастных стран увеличивает все мировые риски.

Во-вторых, каждая страна, которой не удалось построить демократию, свободную экономику и верховенство права, тем самым уменьшает свободный мир и укрепляет мир авторитаризма.

Но эта ценность помощи тем, кто не хочет помогать себе сам, всегда будет ниже в иерархии ценностей, чем ценность атлантической интеграции.

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