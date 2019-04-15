Почему "дело Ассанжа" – это не про свободу слова

Когда Джулиана Ассанжа арестовали в 2010 году по обвинению в изнасиловании двух гражданок Швеции, его сторонники из хакерской группы Anonymous в знак протеста заблокировали сайты и нарушили системы обработки платежей платежных систем PayPal, MasterCard и Visa. Они также заблокировали сайты нескольких банков, правительства Швеции и шведской прокуратуры. А еще — сайты американского сенатора Джо Либермана (лоббировал закон, по которому Ассанжа можно было посадить за шпионаж), бывшего губернатора Аляски Сары Пэйлин (призывала физически устранить Ассанжа) и адвоката, представлявшего интересы женщин, по обвинению в изнасиловании которых он был арестован.

Когда Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года, «анонимусы» обратились к властям Великобритании с ультиматумом, требуя освободить основателя Wikileaks. В противном случае они угрожали продать очередной «миллион данных», касающихся американских чиновников – сотрудников федеральных служб и государственных организаций. Для подтверждения серьезности своей угрозы «враги врагов Ассанжа» рассекретили личные данные четырех тысяч агентов ФБР и американских полицейских.

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Не менее, а, возможно, и более мощное давление на противников Ассанжа оказывают правозащитные организации. Комитет защиты журналистов заявил, что «глубоко озабочен судебным преследованием США» в отношении Ассанжа, поскольку полагает, что оно имеет «широкие негативные последствия для свободы прессы». Американский союз защиты гражданских свобод обращает внимание на то, что данный шаг противоречит Конституции и создает предпосылки для расследований в отношении других средств массовой информации». Британский «Центр журналистских расследований» выразил «глубокую озабоченность» арестом Ассанжа и предупредил, что его экстрадиция в США станет ударом по журналистским расследованиям. Amnesty International тоже против выдачи Ассанжа американцам поскольку, по их мнению, есть риск нарушения его прав в этой стране. К властям Великобритании обратилась правозащитная организация Human Rights Watch с заявлением, что возможная экстрадиция Ассанжа в США «могла бы иметь опасные последствия для журналистов в цифровой век».

Джулиана Ассанжа будут судить. И этот процесс может стать знаковым для современного осмысления прав человека, свободы слова, того, что является журналистикой в цифровую эпоху, и того, в какой момент дозированная правда становится инструментом обслуживания сил, несущих миру ложь, насилие и несвободу.

Многие разоблачительные материалы, опубликованные Wikileaks, важны и имеют ценность. Обнародован огромный массив документов Госдепартамента США, американской разведки и дипломатии. Само по себе раскрытие секретов спецслужб, и в целом тайн власти, вызывает инстинктивное одобрение у большинства нормальных людей, привычно, и в целом справедливо воспринимающих любую закрытость властных структур, как зло. Отсюда и поддержка Ассанжа многими правозащитными организациями.

Проводятся параллели между «делом Ассанжа» и такими вехами борьбы американской прессы за свободу, за право разоблачать преступления власти, как «Дело о документах Пентагона», когда публикации журналиста Нейла Шихана в «Нью-Йорк Таймс» сыграли важную роль в прекращении вьетнамской войны; и как Уотергейтский скандал, в обнародовании которого решающую роль сыграли репортеры «Вашингтон пост» Карл Бернстайн и Боб Вудворт.

Но есть целый ряд обстоятельств, не позволяющих поставить Ассанжа в один ряд с Шиханом, Бернстайном и Вудвортом. С определенного момента все утечки Wikileaks стали приносить пользу только одному международному игроку, а взгляды и высказывания Ассанжа стали в точности совпадать с позициями Кремля.

В 2012 году Ассанж получил заказ на 12 авторских программ от российского государственного телеканала Russia Today, и с тех пор стал его частым гостем. В 2014 году он полностью поддержал Путина в его агрессии против Украины.

В 2015 году он осудил публикацию «панамских досье», в которых фигурировали данные о налоговых преступлениях высокопоставленных чиновников в десятках стран мира. Несмотря на то, что в «панамских документах» упоминались, в частности, имена глав Исландии, Аргентины, Украины, ОАЭ и Саудовской Аравии, Wikileaks распространяет информацию, что эти утечки организовал Джордж Сорос для того, чтобы навредить Путину.

В 2016 году, в ходе президентской гонки в США Ассанж публиковал компромат только на Хиллари Клинтон, что полностью совпадало с интересами путинской России, которая откровенно делала ставку на Дональда Трампа.

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Ассанж неоднократно обещал опубликовать множество документов, разоблачающих преступления России и Китая. Но, видимо, все как-то руки не доходили... Вместо этого шли все новые сливы секретных сведений об агентах американских спецслужб, в том числе раскрывающих агентуру в таких странах, где обнародование персональных данных вполне может привести к гибели агента, внедренного для борьбы с террористами.

После ареста Ассанжа лондонской полицией в путинских СМИ началась бурная кампания в его поддержку. «Мы все – Ассанж», — это заголовок статьи в Russia Today. В ней рассказывается о «самодовольных либералах», для которых «весь этот шум вокруг ареста Ассанжа – это предсмертные хрипы их коллективной совести».

Трудно назвать ту дату, когда Джулиан Ассанж перестал иметь отношение к борьбе за свободу слова, справедливость, открытость мира, и полностью сконцентрировался на войне против США на стороне путинской России. Вряд ли его можно назвать в полной мере «агентом Кремля» или поставить в ряд с такими «профессионалами по сливам», как, например, Александр Хинштейн или Олег Лурье. Ленинский термин «полезный идиот» Ассанжу тоже не очень подходит, поскольку предусматривает наличие каких-то идеалов, какой-то искренности, которые у Ассанжа в последнее время плохо просматриваются.

С начала «десятых» годов основатель Wikileaks все больше напоминает бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, действия которого по защите здоровья Россиян от вредных зарубежных продуктов носили характер изумительно точной избирательности. Стоило Путину нахмуриться на Грузию, Онищенко мгновенно находил вред в грузинском вине, чуть только Литва себя не так поведет — тут же литовское молоко превращается у Онищенко в отраву...

«Дело Ассанжа» будет, скорее всего, долгим. Сначала в Великобритании, затем, возможно, в США. И, хотя Ассанжа в последние годы никак нельзя было назвать журналистом, сам процесс может стать важным с точки зрения уточнения границ, отделяющих журналистику от того, что ею не является.

Материал написан специально для сайта "Детали"

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