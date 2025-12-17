Чому "Єрмак-2" в Україні навряд чи можливий
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Романа Костенка:
- концентрація влади в Офісі президента суперечить демократії;
- повторити цей сценарій неможливо – політичні гравці виросли;
- система "5–6 менеджерів" себе дискредитувала – фокус на виборах замість війни та державних інтересів неефективний;
- суспільство уважно стежить за призначенням нового голови ОП – від цього залежатиме політичне життя та баланс влади;
- звільнення голови ОП саме по собі не вирішує проблем, а є лише зняттям подразника – проблеми в армії, спецслужбах та економіці нікуди не поділись.
Дивіться повне інтерв'ю з Романом Костенком на нашому YouTube-каналі.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)