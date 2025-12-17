LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Романа Костенка:

  • концентрація влади в Офісі президента суперечить демократії;
  • повторити цей сценарій неможливо – політичні гравці виросли;
  • система "5–6 менеджерів" себе дискредитувала – фокус на виборах замість війни та державних інтересів неефективний;
  • суспільство уважно стежить за призначенням нового голови ОП – від цього залежатиме політичне життя та баланс влади;
  • звільнення голови ОП саме по собі не вирішує проблем, а є лише зняттям подразника – проблеми в армії, спецслужбах та економіці нікуди не поділись.

