Коли ти себе оточуєш 5–6 менеджерами, які думають не про війну, а про вибори, ладу ні на війні, ні всередині країни не буде

Про що думка Романа Костенка:

концентрація влади в Офісі президента суперечить демократії;

повторити цей сценарій неможливо – політичні гравці виросли;

система "5–6 менеджерів" себе дискредитувала – фокус на виборах замість війни та державних інтересів неефективний;

суспільство уважно стежить за призначенням нового голови ОП – від цього залежатиме політичне життя та баланс влади;

звільнення голови ОП саме по собі не вирішує проблем, а є лише зняттям подразника – проблеми в армії, спецслужбах та економіці нікуди не поділись.

