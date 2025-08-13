И наконец должна откровенно ответить на ключевые вопросы о войне – чего она боится больше: распада России, ее нападения или остаться с РФ один на один

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призывает Европу "активизироваться и взять на себя более активную роль" в Украине, но у Евросоюза "нет сил", чтобы поддерживать Украину и обеспечить ей выгодные условия завершения войны, пишут западные медиа.

Что имеет в виду Вэнс?

Речь идет о европейских расходах, то есть о деньгах: "Если вам так важен этот конфликт, вы должны быть готовы сыграть более прямую и существенную роль в финансировании этой войны", – сказал он.

С учетом фактических расходов Европы на войну в Украине в части закупки оружия и ВВП региона, Европа тратит на войну не более 0,2% своего ВВП. Если для Европы эта война является вопросом личной безопасности, ведь она идет на территории ее стратегического безопасностного буфера – Украины, то данные 0,2% – это очень мало.

Расходы почти всех стран Европы, входящих в НАТО, на оборону, то есть на собственную безопасность, составляют значительно больше – 2%. Так почему сложилась такая разница – между 0,2% и 2%? Как Европа представляла свою роль и соответствующие расходы во время войны России на территории безопасностного стратегического буфера? Или даже представление об этом должно было формироваться в Вашингтоне?

Европа должна наконец откровенно ответить на ключевые вопросы о войне: не боится ли Европа эскалации со стороны России в ее сторону или распада РФ как результата оказания Украине значительно большей помощи? Не боится ли Европа, что США оставят ее один на один с Россией?

Вероятно, этот призыв Вэнса к Европе взять на себя финансирование войны в Украине при одновременном стремлении Трампа ее завершить является для Европы проверочным, даже провокационным тезисом. Почему?

В случае положительного ответа Европы Вашингтон может сделать вывод: если Европа готова взять на себя ответственность – как минимум финансовую, то пришло время задать Европе и следующий вопрос, которого ЕС избегает с момента своего основания.

А готова ли Европа взять на себя и военно-политическую ответственность за завершение войны в Украине, а значит, и за СВОЮ СОБСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ? Именно этот фундаментальный вопрос может ввести Европу в состояние ступора.

Сейчас, как и в любой момент истории, – нет, не готова. Поэтому своими тезами Вэнс напоминает об этом. Напоминает о том, что в Вашингтоне хорошо знают с 1950-х годов: Европа ищет руководства, направления (guidance) со стороны США, а не ответственности (responsibility). Вэнс играет с Европой, нажимая на хорошо известные фундаментальные точки влияния на ее политическом теле.

Чтобы иметь автономию в геополитике, Европа должна была бы к этому стремиться. Времени было достаточно – с 1991 года, то есть с момента окончания холодной войны, но этим она не воспользовалась.

