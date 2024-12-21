Учитывая ожидания возможных новых мирных переговоров в 2025 году для завершения войны России против Украины, идея так называемой финляндизации Украины снова оказалась в центре обсуждений. Однако финские чиновники быстро отвергли такие предложения, предупреждая, что принуждение Украины к нейтралитету "не приведет к мирному разрешению кризиса с Россией".

Скептическое настроение в Хельсинки вполне понятно. Хотя между нынешней ситуацией Украины и положением Финляндии во время холодной войны есть некоторые поверхностные сходства, любая попытка повторить политику "финляндизации" минувшей эпохи была бы катастрофической для Украины.

Несмотря на то, что с момента Оранжевой революции 2004 года Украина в значительной степени ориентировалась на евроатлантическую интеграцию, ее часто ошибочно изображают как страну, находящуюся в геополитической буферной зоне между Востоком и Западом. Это знакомая ситуация для финнов, чья страна оказалась в подобном геополитическом положении во время холодной войны.

Финляндия успешно защитила свой суверенитет во время Второй мировой войны и избежала превращения в советскую республику. Однако в 1948 году был заключен Договор о дружбе между Финляндией и СССР, заложивший основу того, что впоследствии получило название "финляндизация".

На протяжении более четырех десятилетий "финляндизация" была стратегией выживания для сохранения независимости Финляндии. На практике это означало добровольный учет интересов соседнего Советского Союза как во внешней, так и во внутренней политике.