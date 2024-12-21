З огляду на очікування можливих нових мирних переговорів у 2025 році для завершення війни Росії проти України, ідея так званої фінляндизації України знову опинилася у центрі обговорень. Однак фінські посадовці швидко відкинули такі пропозиції, попереджаючи, що примушення України до нейтралітету "не спричинить мирного вирішення кризи з Росією".

Скептичний настрій у Гельсінкі цілком зрозумілий. Хоча між нинішньою ситуацією України та становищем Фінляндії під час холодної війни є деякі поверхневі схожості, будь-яка спроба повторити політику "фінляндизації" минулої епохи була б катастрофічною для України.

Попри те, що з часу Помаранчевої революції 2004 року Україна значною мірою орієнтувалася на євроатлантичну інтеграцію, її часто помилково зображають як країну, що перебуває у геополітичній буферній зоні між Сходом і Заходом. Це знайома ситуація для фінів, чия країна опинилася у подібному геополітичному становищі під час холодної війни.

Фінляндія успішно захистила свій суверенітет під час Другої світової війни й уникнула перетворення на радянську республіку. Однак у 1948 році був укладений Договір про дружбу між Фінляндією та СРСР, який заклав основу того, що згодом отримало назву "фінляндизація".

Протягом понад чотирьох десятиліть "фінляндизація" була стратегією виживання для збереження незалежності Фінляндії. На практиці це означало добровільне врахування інтересів сусіднього Радянського Союзу як у зовнішній, так і у внутрішній політиці.