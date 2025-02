Лучшие гарантии безопасности – не "boots on the ground" (солдаты на земле), а "wings in the sky" (военно-воздушные силы в действии), и без НАТО Европа не сможет их обеспечить.

Трамп хочет быстро остановить войну, заключить соглашение и возложить на европейцев ответственность за его выполнение, в том числе в виде размещения войск.

Американцы не хотят брать на себя никаких дополнительных обязательств, поэтому членство в НАТО для Украины – off the table, не рассматривается. Но полученный в результате мир должен быть прочным – как минимум на следующие три года, пока нынешняя администрация у власти.

Таким образом, встаёт вопрос о гарантиях мира, то есть гарантиях безопасности для Украины. Что это может быть, не абстрактно, а конкретно?

Европейские наземные контингенты никак не смогут стать достаточной гарантией. Ни 50 000, о которых упоминала западная пресса, ни 200 000, как говорил Владимир Зеленский.

200 000 готовых бойцов у европейцев нет в наличии и близко. Их присутствие не было бы реально сдерживающим (deterrent) фактором для москалей, которые могут выставить миллионную наземную армию.

Что может сдержать новую агрессию – это угроза получить массированные дальнобойные удары по войскам вторжения и по территории агрессора. Это могут обеспечить самолёты и наземные ракетные комплексы.

Ракеты наземного базирования (крылатые и/или баллистические) с радиусом действия более 300-500 км, не говоря уже о 1000 км, – в Европе практически отсутствуют. Есть только морского базирования у британцев и французов – но вряд ли они будут отправлять ракетные корабли для патрулирования Чёрного моря.

Американские дальнобойные крылатые "Томагавки", изначально морского базирования, недавно получили и наземные комплексы. Как стало понятно из утечек западной прессы, именно их имел в виду Владимир Зеленский в пункте 4 о "пакете сдерживания" в представленном осенью прошлого года Плане победы.

Захотят ли американцы разместить их в Украине? Вряд ли.

Другое дальнобойное оружие – это самолёты с ракетами – те же британские Storm Shadow, французские SCALP, немецкие Taurus, американские JASSM и т. д. Их у европейцев (да и у американцев) намного больше, чем ракет наземного базирования. Потому что доктрина НАТО – вести войны с превосходством в воздухе.

Собственно, это то, о чём украинцы кричали в 2022 году, – NATO, close the sky over Ukraine, закройте небо над Украиной! Опыт последующих трёх лет доказал то, что было понятно ещё тогда, – что без преимущества в воздухе наземная война не будет успешной. Поэтому нам для сдерживания больше пригодились бы 100–200 европейских самолётов, чем 100 000–200 000 европейских пехотинцев.

В отличие от наземных дальнобойных ракет, у европейцев достаточно много самолётов. В теории, если сложить все воздушные флоты европейских стран-членов НАТО (включая Британию и Турцию), то только истребителей получится более 1500 в строю. Это больше, чем у ВВС РФ (1300 истребителей).

Но на практике Европе может быть непросто предоставить даже 10% своих самолётов для защиты Украины.

Наиболее значительными могли бы быть совместные вклады Франции (185 истребителей), Британии (144), Италии (139), Испании (137), Германии (192). Вместе это 797 – почти 800 истребителей! К тому же, в четырех из этих стран (кроме Франции) это преимущественно одна модель самолёта – Eurofighter, что упрощает логистику.

Но европейцы не имеют инфраструктуры поддержки подобных самостоятельных операций без американцев – спутники, разведывательные самолёты и т. д. (причём в таком количестве, сколько нужно для такой довольно крупной операции).

То есть если даже европейцы предоставляют свой воздушный флот – они должны иметь поддержку такой операции со стороны США. Самое простое и практичное – в рамках НАТО. То есть это должна быть воздушная операция НАТО по защите украинского неба.

Американский вклад мог бы быть и непосредственным – ведь у них в Европе размещено 200 самолётов (всех типов), но они не хотят.

Однако, например, американцы могли бы дополнительно усилить украинские ВВС, передав нам свои F-16, – ведь у них на хранении более 1000 единиц различных модификаций. Условно, дополнительная сотня F-16 от США для Украины уменьшит количество необходимых европейских самолётов на украинских аэродромах.

Возможно, эта администрация не захочет предоставлять эти самолёты как помощь – но если купить? За европейские средства, как предлагал Рютте.

Кстати, не обязательно при этом размещать все эти самолёты в Украине – часть может быть размещена рядом, на аэродромах Польши и Румынии.

Принципиальный вопрос здесь – мандат, или rules of engagement. Ключевое: будут ли эти самолёты готовы наносить (дальнобойные) удары в ответ по территории РФ? Или это будет чисто air policing миссия для усиления ПВО? Возможно, включая авиационные удары по войскам РФ на территории Украины?

Если при этом Украина не член НАТО, то это операция за пределами территории НАТО. Следовательно, нападение на европейские самолёты в украинском воздушном пространстве или на украинских аэродромах не будет считаться нападением на эти государства в смысле статьи 5 Вашингтонского договора.

Но если эти самолёты наносят удары по РФ – то РФ может в ответ ударить по территории этих стран? И тогда уже включается статья 5. Если европейские и американские гарантии безопасности для Украины серьёзны, то они должны быть готовы к такому сценарию. Но это не факт.

В конце концов, возникает логичный вопрос: если НАТО предоставляет гарантии безопасности Украине и защищает украинское небо – то почему бы НАТО не иметь также украинский вклад в собственную безопасность? То есть, почему тогда уже не включить Украину в НАТО?

Что и следовало доказать.

