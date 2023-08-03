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Почему россияне – главные эксперты нашего Youtube

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Почему россияне – главные эксперты нашего Youtube

исполнительный директор Украинского Института Будущего
03.08.2023, 21:20

Украинцы до сих пор доверяют иностранцам больше, чем самим себе

Если посмотреть чуть-чуть шире, то мы вообще склонны доверять иностранцам больше, чем самим себе. Классический пример последнего года – Институт изучения войны, который в 8 случаях из 10 (в политических вопросах происходящего в России) несет глупости. Но каждый день наших аналитиков, которые быстрее иностранцев и, что не менее важно, качественнее иностранцев анализируют ситуацию на фронте и в России, мы просим проанализировать ту ерунду, которую написал этот институт.

Можем вспомнить слова Шевченко "Німець скаже: "Ви моголи"…", но все это констатация, а не причина. Мне кажется, что поворотной точкой нынешнего подхалимажа к иностранной точке зрения стала Оранжевая революция.

Немногие сейчас задумываются над тем, что именно тогда, в момент пика нашего демократического сопротивления, мы сами заложили страшную мину. И мина эта называется неумение разрешить внутренний конфликт самостоятельно. Тогда мы все радовались, что Солана с Квасневским разрулили все, но на самом деле мы в тот момент сделали страшный шаг к тому, чтобы потом все мельчайшие конфликты решать через апелляцию к внешним силам.

Когда фейгины перестанут быть главными глашатаями нашего информпространства? Да только тогда, когда мы начнем решать наши внутренние проблемы сами, не привлекая в арбитры послов или премьеров других государств. Я еще раз подчеркиваю: наши внутренние конфликты, и здесь речь не идет о войне.

Почему 24.02.22 мы стали субъектом? Потому что мы вышли на консенсус внутри и единым фронтом сказали всем нашим союзникам: воевать лучше, чем сдаться, хотя они требовали тогда сдаться. То же нужно делать и в других случаях. Как показало 24.02 – это не так и сложно.

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