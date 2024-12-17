Понимание того, что Россия слабее, чем кажется, набирает популярность

В течение большей части 2024 года внимание в отчетах и анализах было сосредоточено на силе России и слабости Украины. Мы регулярно слышали, что украинский коллапс уже близок, а российский "каток" неумолимо стирает Украину с карты.

Однако силу России сильно переоценивают. К счастью, международные события (особенно в Сирии) и огромные потери, которые несет Россия ради незначительных успехов в Украине, заставляют некоторых людей наконец понять настоящую уязвимость России.

По этому поводу была интересная статья Фарида Закарии в Washington Post.

Могу с уверенностью сказать, что Россия, вероятно, не слабее, чем это может показаться многим, — но она, безусловно, гораздо слабее, чем могли бы подумать те, кто опирается на ключевые СМИ. Вся статья заслуживает внимания, и Закария детально описывает проблемы производства, с которыми сталкивается Россия, особенно с учетом ее огромных потерь. Вот ключевые тезисы.

Россия Владимира Путина сейчас напоминает Советский Союз 1970-х годов. Хотя она все еще ведет агрессивную политику и вмешивается за рубежом, ее внутренняя экономика становится все более слабой и искаженной из-за перехода на военные рельсы.

Но так же как внешняя экспансия и внутренняя мобилизация не смогли навсегда скрыть распад СССР, так и сегодня бравада Путина не должна нас пугать. Подумайте: если бы Россия побеждала в Украине, угрожал бы Путин применением ядерного оружия?

Два ученых, Марк Девор и Александр Мертенс, в статье для Foreign Policy отмечают: "Россия теряет около 320 танков и артиллерийских стволов каждый месяц, при этом производя только 20".

Согласно открытым источникам, они подсчитали, что Россия потеряла почти 5000 боевых машин пехоты с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Российские оборонные подрядчики могут производить только около 200 в год. Недостаток рабочей силы ощущается практически в каждом секторе, что даже Путин признал.

Что касается военных, то самым показательным является тот факт, что российская армия была вынуждена пригласить Северную Корею отправить войска на помощь.

Нойл Фостер из Военно-морского колледжа США пишет, что отчаяние Москвы проявляется в росте зарплат и бонусов, которые предлагают новобранцам: "По состоянию на июль 2024 года новобранцы из Москвы получали вступительный бонус в размере $21 000 и зарплату почти $60 000 в первый год службы, что фактически превышает месячный доход рядовых, вступающих в армию США в то же время".

То, что утверждает Закария, — это не новость, но чрезвычайно важно, чтобы это понимание стало публичным. Россия теряет людей и технику такими темпами, которые она не может компенсировать ни новым производством, ни новобранцами (не разрушив свою экономику).

Ее почти вся армия сосредоточена на войне в Украине, и у нее нет резервов — ни для Сирии (которая имела стратегическое значение), ни даже для защиты собственных границ. Вести войну с Украиной — это все, что она может делать.

И даже со значительной помощью Ирана и Северной Кореи (а также с заметной поддержкой Китая) Россия продолжает испытывать трудности. 2024 год показывает, что Россию можно победить. Однако это нужно не только осознать, но и действовать соответствующим образом. Поэтому приятно видеть, что такие аргументы становятся публичными.

В завершение – пример того, как не все акцентируют внимание на слабости России. Недавно Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что ситуация для Украины вокруг Покровска крайне сложная, были сделаны фундаментальные ошибки, и город может очень скоро пасть. Все выглядит достаточно угнетающе.

Если вы почувствовали дежавю, читая эту статью, не стоит удивляться. Financial Times фактически пишет одну и ту же статью уже почти полгода.

В начале августа FT писало, что оборона Украины вокруг Покровска разваливается, так как Россия была очень близка к захвату этого важного логистического узла.

Виноватой, как всегда, была украинская неэффективность и неудачи. Но несмотря на украинскую некомпетентность, это не привело к падению города.

Так что в сентябре Financial Times изменило свою риторику и заявило, что причина будущего захвата Покровска — это превосходящая сила России. Теперь российские успехи объясняются исключительно огромной мощью и блестящей адаптивностью.

И все же, несмотря на то что Financial Times пишет об украинской некомпетентности, российской мощи и адаптивности и ее жизненно важном стратегическом значении, украинцы все еще контролируют Покровск.

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Россияне продвинулись, возможно, на 10 км ближе к Покровску с момента написания первой статьи — и то благодаря огромным потерям. Захватят ли они его? Возможно. Но постоянный акцент на российской силе и украинских неудачах подает очень однобокую версию истории о Покровске.

Одна из причин, почему такие наративы необходимо менять.

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