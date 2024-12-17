Розуміння того, що Росія слабша, ніж здається, набуває популярності

Протягом більшої частини 2024 року увага у звітах та аналізах була зосереджена на силі Росії та слабкості України. Ми регулярно чули, що український колапс вже на порозі, а російський "каток" невблаганно стирає Україну з карти.

Однак силу Росії значно переоцінюють. На щастя, міжнародні події (особливо в Сирії) та величезні втрати, яких зазнає Росія заради незначних здобутків в Україні, змушують деяких людей нарешті зрозуміти справжню вразливість Росії.

З цього приводу у Washington Post була справді цікава стаття Фаріда Закарії.

Можу з упевненістю сказати, що Росія, мабуть, не слабша, ніж це може здаватися багатьом, — але вона точно значно слабша, ніж могли подумати ті, хто покладається на ключові медіа. Уся стаття варта уваги, і Закарія детально описує проблеми виробництва, з якими стикається Росія, особливо з огляду на її величезні втрати. Ось ключові тези.

Росія Володимира Путіна зараз нагадує Радянський Союз 1970-х років. Хоча вона все ще поводиться агресивно й втручається за кордоном, її внутрішня економіка стає дедалі слабшою та деформованою через перехід до воєнних умов.

Але так само як зовнішній експансіонізм і внутрішня мобілізація не змогли назавжди приховати розпад СРСР, так і сьогодні бравада Путіна не повинна нас лякати. Подумайте: якби Росія перемагала в Україні, чи погрожував би Путін застосуванням ядерної зброї?

Двоє науковців, Марк Девор і Александр Мертенс, у статті для Foreign Policy зазначають: "Росія втрачає близько 320 танкових і артилерійських стволів щомісяця, а виробляє лише 20".

Згідно з відкритими джерелами, вони підрахували, що Росія втратила майже 5000 бойових машин піхоти з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Російські оборонні підрядники здатні виробляти лише близько 200 на рік. Дефіцит робочої сили відчувається майже в кожному секторі, що навіть Путін визнав.

Що стосується військових, найбільш показовим є те, що російська армія була змушена запросити Північну Корею надіслати війська для допомоги.

Нойл Фостер із Військово-морського коледжу США пише, що відчай Москви проявляється у дедалі більших зарплатах і бонусах, які пропонуються новобранцям: "Станом на липень 2024 року новобранці з Москви отримували бонус за вступ у розмірі $21,000 та заробітну плату на рівні майже $60,000 у перший рік служби, що фактично перевищує щомісячний дохід рядових, які вступають до армії США в той самий час."

Те, що стверджує Закарія, — не нове, але надзвичайно важливо, щоб це розуміння стало публічним. Росія втрачає людей і техніку такими темпами, які вона не може компенсувати ні новим виробництвом, ні новобранцями (не зруйнувавши свою економіку).

Її майже вся армія зосереджена на війні в Україні, і вона не має резервів — ані для Сирії (яка мала стратегічне значення), ані навіть для захисту власних кордонів. Боротися з Україною — це все, що вона може робити.

І навіть за значної допомоги від Ірану та Північної Кореї (а також помітної підтримки з боку Китаю) Росія продовжує зазнавати труднощів. 2024-й показує, що Росію можна перемогти. Однак це потрібно не лише усвідомити, але й діяти відповідно. Тому приємно бачити, що такі аргументи звучать.

На завершення — приклад того, як не всі наголошують на слабкості Росії. Днями Financial Times опублікувало статтю про те, що ситуація для України навколо Покровська вкрай важка, було зроблено фундаментальні помилки, і місто може дуже скоро впасти. Усе виглядає досить гнітюче.

Можна відчути дежавю, читаючи цю статтю, і цьому не варто дивуватися. Financial Times фактично пише одну й ту саму статтю вже майже пів року.

На початку серпня FT писало, що оборона України навколо Покровська розпадалася, оскільки Росія була дуже близька до захоплення цього важливого логістичного вузла.

Винуватцем, як завжди, була українська неефективність і невдачі. Але, попри українську некомпетентність, це не призвело до падіння міста.

Тож у вересні Financial Times змінило свою риторику і заявило, що причина майбутнього захоплення Покровська — це переважаюча сила Росії. Тепер російські просування пояснюються виключно величезною потужністю та блискучою адаптивністю.

І все ж, попри те що Financial Times пише про українську некомпетентність, російську потужність та адаптивність і її життєво важливе стратегічне значення, українці все ще контролюють Покровськ.

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Росіяни просунулися, можливо, на 10 км ближче до Покровська з моменту написання першої статті — і то за величезну ціну. Чи захоплять вони його? Можливо. Але постійний акцент на російській силі та українських невдачах подає дуже однобічну версію історії про Покровськ.

Одна з причин, чому такі наративи потрібно змінювати.

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