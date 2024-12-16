Не надо ждать. Тем более что Россия уже перешла к практике диверсий в этом регионе

Сразу два российских танкера с грузом мазута потерпели крушение в Керченском проливе. На борту обоих судов было более 8 тыс. тонн топлива, так или иначе попавшего в море.

Танкер "Волгонефть-212" потерпел крушение в день своего... 55-летия. "Волгонефть-239" немного младше – 51 год. То есть это старые посудины, которые уже должны были быть списаны на металлолом.

Для справки: "Судна типа "Волгонефть" – это большие однопалубные двухосные наливные судна класса "река-море", с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части. Грузоподъемность – 4800-5000 тонн. Назначение судна – перевозка в речных условиях нефтепродуктов. Самая массовая серия танкеров такого класса – в СССР и России".

Но вот что о танкерах-утопленниках говорят в российском морском профсоюзе: "Судно старое, ограниченного плавания. Скорее всего, что-то недосмотрели. Судно не предназначено для зимних условий. Эти "Волгонефти" ходят по реке, их на зиму ставят на отстой как правило. У них навигация только с весны до зимы. Волны были до 3-4 метров, а для таких суден они опасны".

А теперь перенесемся из Черного моря в Балтику. Там насыщенность моря нефтяным и нефтепродуктовым трафиком из России где-то в два раза выше, при том что площадь Балтики меньше и имеется большое количество островов и островков. И старых нефтяных танкеров и продуктовозов там еще больше, чем на Черном море.

Балтика – мелководная, она более уязвима и последствия будут масштабнее в случае катастрофы, подобной той, что произошла сейчас в Черном море. Поэтому странам Балтийского моря не нужно ждать катастрофы, а принять превентивные меры по блокированию российского нефтяного трафика.

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В России есть один аргумент – Копенгагенский трактат 1857 (!) года, гарантирующий свободу прохождения Датских проливов. Но это слабый аргумент, потому что в то время не было ни нефтяных танкеров, ни нефтяного трафика через Балтику.

Время диктует перемены, а военное время – быстрые перемены, особенно когда Россия перешла на Балтике к скрытым диверсионным действиям!

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