Не треба чекати.Тим більше що Росія вже перейшла до практики диверсій у цьому регіоні

Одразу два російські танкери з вантажем мазуту зазнали катастрофи в Керченській протоці. На борту обох суден було понад 8 тис. тонн палива, яке так чи інакше потрапило в море.

Танкер "Волгонефть-212" зазнав катастрофи в день свого ... 55-річчя. "Волгонефть-239" трохи молодший – 51 рік. Себто це старі посудини, які вже повинні були б бути списані на брухт.

Для довідки: "Судна типу "Волгонефть" — це великі однопалубні двовісні наливні судна класу "річка-море", з баком і ютом, з подвійними бортами та подвійним дном, з машинним відділенням та надбудовою в кормовій частині. Вантажопідйомність – 4800-5000 тонн. Призначення судна – перевезення в річкових умовах нафтопродуктів. Наймасовіша серія танкерів такого класу – в СРСР і Росії".

Але ось що про танкери-потопельники кажуть в російській морській профспілці: "Судно старе, обмеженого плавання. Найімовірніше, щось не догледіли. Судно не призначене для зимових умов. Ці "Волгонєфті" ходять по річці, їх зазвичай на зиму ставлять на відстій. У них навігація тільки з весни до зими. Хвилі були до 3–4 метрів, але для таких суден вони небезпечні".

А тепер перенесемось з Чорного моря до Балтики. Там насиченість моря нафтовим та нафтопродуктовим трафіком з Росії десь двократно вища, при тому що площа Балтики менша і наявна велика кількість островів і острівців. І старих нафтових танкерів та продуктовозів там ще більше, ніж на Чорному морі.

Балтика – мілководна, вона вразливіша і наслідки будуть більш масштабними у разі катастрофи, подібної до тої, що відбулась зараз в Чорному морі. Тому країнам Балтійського моря не потрібно чекати катастрофи, а вжити превентивних заходів з блокування російського нафтового трафіку.

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У Росії є один аргумент – Копенгагенський трактат 1857 (!) року, який гарантує свободу проходження Данських проток. Але це слабкий аргумент, бо на той час не було ні нафтових танкерів, ні нафтового трафіку через Балтику.

Час диктує зміни, а воєнний час – швидкі зміни, особливо коли Росія перейшла на Балтиці до прихованих диверсійних дій!

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