Настоящий путь к миру — истощение врага через большие потери и максимальная защита украинских бойцов на фронте

Не ищите ключ к миру ни в Лондоне, ни в Вашингтоне.

Если мы хотим мира, план должен быть следующим.

Первое — продержаться 6–8 месяцев, а возможно и год, без потери территорий. Я не беру в расчет тактическую потерю посадок и отступления на 100 метров. Речь идет о населённых пунктах и стратегических точках (подходах к трассам, терриконам), которые нельзя отдавать врагу.

Второе — чтобы российские войска теряли 40–60 тысяч личного состава в месяц. То есть больше, чем они вербуют (примерно 30–40 тысяч в месяц).

Отсюда третий пункт — как этого добиться. Дроны! Главное оружие войны!

Нужно, чтобы дронов было достаточно. Разных типов. И чтобы был организован процесс, где инженеры соревнуются, придумывают новые способы преодоления вражеских РЭБ.

Финансирование должно поступать напрямую в воинские части, чтобы корпуса и бригады могли сами очень быстро заказывать всё необходимое, а не ждать из Киева стандартный дрон, который им не подходит.

Четвёртый пункт — жизнь бойца. Мышление командования должно адаптироваться к новым реалиям фронта, где дроны противника уничтожают всё, что движется.

Чтобы сохранять жизни бойцов, главное условие для их отправки на позиции — наличие всех антидроновых средств! Просто взять за правило: бойцов не посылают на позиции без РЭБ, винтовки, спектроанализатора. Не посылают среди бела дня, чтобы доставить батарейки экипажу "Мавика".

Вот такие четыре пункта. Которые, к сожалению, не понимают ни в Киеве, ни в других столицах мира.

Всё остальное — не ра-бо-та-ет! Такова суровая реальность.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net