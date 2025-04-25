Справжній шлях до миру — це виснаження ворога через великі втрати та максимальний захист українських бійців на фронті

Не шукайте ключ до миру ані в Лондоні, ані у Вашингтоні.

Якщо ми хочемо миру, то план має бути таким.

Перше – протриматися 6-8 місяців, а можливо рік – без втрати території. Не беру до уваги тактичну втрату посадок і тактичні відступи на 100 метрів. Йдеться про населені пункти та стратегічні точки (підходи до трас, терикони) які не можна віддавати ворогу.

Друге – треба, щоб російські війська втрачали 40-60 тисяч особового складу на місяць. Тобто більше, ніж вони вербують (приблизно 30-40 тисяч на місяць).

Звідси третій пункт – як це зробити. Дрони! Головна зброя війни!

Треба, щоб дронів було вдосталь. Різних типів. І потрібно організувати процес, де змагаються інженери, вигадують нові кроки, як долати ворожий РЕБ.

Фінансування має йти безпосередньо на військові частини, щоб корпуси та бригади самі могли дуже швидко замовити все, що потрібно, а не чекати з Києва стандартний дрон, який їм не підходить.

Четвертий пункт – життя бійця. Мислення командування треба адаптувати до нових реалій фронту, де дрони ворога стали нищити все, що рухається.

Щоб зберігати життя бійців, головними умовами відправлення людей на бойові позиції має бути наявність усіх антидронових засобів! Просто взяти за правило: бійців не женуть на позиції без РЕБ, рушниці, спектроаналізатора. Не женуть серед білого дня, щоб привести батарейки екіпажу на "Мавік".

Ось такі 4 пункти. Які, на жаль, не розуміють ні в Києві, ні в інших столицях світу.

Усе інше – не пра-цю-є! Така сувора реальність.

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