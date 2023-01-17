Почему мы никогда не договоримся с РФ? Потому что всегда будем помнить первостатейное зло

Никогда… Почему мы никогда не договоримся с РФ? Несмотря на весь ужас и трагедию сегодняшнего дня. Несмотря на сотни крылатых ракет и тысячи нелюдей, которые мерзкой жижей расползаются по нашим землям.

Почему нужно дойти до единственного правильного финала тяжелейшей войны?

Потому что мы всегда будем помнить… Помнить все то первостатейное зло, которое принесли некие "россияне" на нашу землю.

Просто будем помнить. Все. Всегда. В деталях…

… Страх в глазах наших сладких детей. И их слишком раннее взросление в холодных убежищах…

… Слезы отцов, навсегда потерявших своих идеальных сыновей…

… Совсем юных девочек, которые никогда больше не улыбнутся своим юным матерям, тут же навсегда поседевшим и постаревшим. Остались только поникшие глаза и тоска, терзающая в клочья душу…

… Разорванные отчаяньем семьи, которых лишили любимых домов, любимых улиц и уютных родных кафешек, где с друзьями можно было посидеть. А сейчас нет ничего. Только могилы родных и друзей. Этих счастливых людей…

… Бесконечные ряды погибших, наших, лучших, своих. Тех, кто на своей земле защищает свои семьи от орды русских насильников. И тех, кто готов платить наивысшую цену – свою жизнь отдать за жизни своих близких…

… Ежедневное ожидание смертоносных ракет и воя сирен, чтобы потом сухими глазами смотреть на останки наших "цветных комнат", где на столах остались стоять фрукты. Под стоны умирающих соседей под завалами…

… Тысячи разрушенных вчерашних счастливых городков и сел, где теперь чернеют мертвые остовы многоквартирных домов…

… Напрочь разрушенную жизнь в красивой стране, которая всегда предпочитала Свободу лагерным привычкам русских вертухаев …

И все это случилось потому, что злобная стая людей-падальщиков, сидящая в вечной ненависти, просто приползла в наши дома. Убивать, убивать и убивать. Просто потому, что свой собственный завистливый гной уже не могла держать внутри. И разлила всю эту мерзость на нас…

Теперь мы всегда будем помнить, что Россия – абсолютный символ смерти, разрушений и насилия …

И если мы не выволочем эту мерзость на свет, не усадим завистливых отщепенцев на скамью подсудимых… Если мы не догоним потом каждого убийцу, то зло никуда не исчезнет. А будет только набухать и требовать ещё больше убийств. Они, своими отъевшимися на чужой крови харями, будут ржать нам в лицо, издеваться, плевать на могилы наших детей. И орать лужеными глотками: "Еще хотим украинской крови; больше хотим; режьте их"…

Поэтому – да, нам больно; да, много своей крови проливаем; да, страшно. Но эту дорогу надо пройти до конца. Обязательно. Чтобы каждая российская физиономия скривилась в ужасе ожидания справедливого возмездия. Сегодня, завтра, всегда…

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