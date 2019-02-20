Почему на Майдане все были молодцы, а после Майдана уже не очень

Одна из самых незаслуженных и даже позорных информационных нападок против президента Порошенко случилась сейчас – в пятую годовщину самых страшных дней Майдана.

Через фейсбук и сайты с дурной репутацией устроили наезд на Порошенко за его слова о Майдане. Порошенко упомянул, как помогал выносить раненых из Мариинского парка, а его за эти слова бросились высмеивать, не проверив, что было в реальности.

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А он ведь действительно помогал.

Порошенко и вправду круто вёл себя во время Майдана. Его роль – как и роль многих других политиков в те дни – сложно переоценить. Теперь – через пять лет – это забывается. Но важно напомнить. Потому что без таких деталей сам феномен Майдана утратит смысл.

Почему, в конечном счёте, проиграл Янукович? Потому что он вместе с ближайшими соратниками поставил себя в оппозицию к украинскости как таковой.

До ноября 2013-го наша политика крутилась в привычном и во многом наигранном противостоянии между властью и оппозицией. Но отказ Януковича подписать ассоциацию с Евросоюзом, обломавший национальную мечту, а потом и показательный разгон проевропейской демонстрации в Киеве, когда беркутовцам была поставлена задача по-путински жёстко зачистить площадь, перевернули украинскую политику.

В итоге, получилось так, что Украина, вообще украинское – было с одной стороны, а Янукович – с другой. И на его стороне остались только самые одиозные (если не сказать – упоротые) промосковские соратники, да и сам Кремль.

Так или иначе, но против Януковича и выбранного им пути к Москве выступили очень разные люди, если говорить о политических селебритис. От Порошенко до Коломойского, от Тимошенко до Яроша, от Лёвочкина до Гриценко, от Саакашвили до Авакова, от Княжицкого до Сергея Лещенко, от Ляшко до Супрун... Даже Ахметов отказался поддержать своего бывшего дружочка, когда Янукович прилетел на финальные переговоры в Донецк.

Сейчас всех этих людей невозможно представить в одной тусовке.

А в 2014-м году они все, плюс ещё многие, которых стоит упомянуть, но никакого текста не хватит, чтобы имена поместились, – были не просто одной тусовкой. Они оказались, по факту, одной единственной национальной партией. В которой кто-то обеспечивал боевую организацию, кто-то – финансирование и медиа-поддержку, кто-то – дипломатию, кто-то – просто вовремя сказал "нет" и тем самым сделал невозможным авторитарное правление и раскол страны.

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Янукович ещё пытался напомнить о себе всей этой спонтанной национальной партии, например, размахивая на олимпиаде в Сочи украинским флагом. Но было уже ясно, что он навсегда чужой в нашей стране, и это не его флаг.

Майдан точно не смог бы победить только благодаря кому-то одному. Например, благодаря киевлянам, которым было проще всего прийти и поддержать. Или только благодаря ультраправым, которые классно дрались. Или только благодаря дипломатам – украинским и западным, официальным и неформальным...

Не забывайте, что точку в президентстве Януковича поставила Верховная Рада. Которая таки смогла собраться и проголосовать за вывод силовиков из Киева. А потом обеспечила непрерывность государственной власти в Украине, когда Янукович сбежал. Причём это был далеко не самый симпатичный и разумный парламентский созыв за годы независимости.

Во всю эту историю вложились миллионы людей – настолько разных, что Путина и всех подобных авторитарных личностей это до сих пор бесит.

Как так, что в некой точке соединяются усилия не только единомышленников – с ними-то понятно всё, – но даже полных противоположностей?

Путин и другие такие, как он, до самой смерти будут объяснять Майдан исключительно через сверх-категорию, через супер-влияние. Это сродни магии для них. "Роль" Вашингтона, интриги олигархов-предателей, спецотряды обученных провокаторов – всё что угодно, только не реальные факты.

Принять, что в какие-то моменты человеческое соединяется и побеждает, – это не по-путински. Не по-авторитарному.

Например, Порошенко реально дежурил ночью на Майдане (сам видел), как и другие вменяемые тогдашние депутаты, или помогал выносить раненых не потому, что это ему было выгодно. Хотя он всегда помнит о своей выгоде. Это было человеческое в нём. А Тимошенко писала реально полезные письма из тюрьмы не для того, чтобы напомнить о себе. Ей действительно хотелось, чтобы энергия Майдана не расходовалась так бездарно, как получалось у тройки тогдашних лидеров оппозиции. И это было человеческое в ней. Точно так же – и со многими другими, которые тогда вели себя достойно, а сегодня, бывает, на них стыдно смотреть.

Объяснение простое: само величие момента поднимало многих тогда над собой обычными. Так и получилось, что Майданом были мы все. И Порошенко тоже.

Конечно, люди не могут всё время находиться на пике лучшего в своей натуре. Но и то, что это было, – нельзя отрицать или перевирать, исходя из сегодняшний политических предпочтений и эмоций.

И то, что это ещё может быть, – тоже факт.

Специально для LIGA.net