Когда я говорил об этом в начале марта, считалось, что я зашел слишком далеко.

Говорили, что отказ США от помощи Украине — это не то же самое, что убийство украинцев, что Трамп всё ещё хочет заключить сделку и так далее. Но оказалось, что я не зашел достаточно далеко.

Только за последние несколько дней мы получили неопровержимые доказательства того, как Трамп помогает Путину убивать украинцев — и сейчас, и в будущем. Это сочетание того, что США не продают Украине средства ПВО (хотя у Украины есть деньги, чтобы их купить), российской ракетной кампании против мирных жителей и того, как эти два фактора переплетаются. Начнем с того, что стало известно за последние дни.

Украина отчаянно пытается закупить зенитно-ракетные комплексы Patriot, поскольку у страны заканчиваются эти жизненно важные системы.

Они были предоставлены (слишком поздно) администрацией Байдена в 2023 году. Но с самого начала они показали себя как самые эффективные средства ПВО в украинском арсенале. Украинцы использовали их крайне эффективно — сбивая как самые современные российские самолёты, так и, что особенно важно, одни из самых трудноперехватываемых российских ракет, выпущенных по украинским городам.

На самом деле Patriot оказались достаточно эффективными против ракет "Кинжал", которыми Кремль ранее хвастался как неперехватываемыми.

Наличие систем Patriot позволило украинцам сохранить электроснабжение во время российских зимних атак 2023–2024 и 2024–2025 годов. Однако их использование крайне дорогостоящее. В феврале Зеленский заявил, что для перехвата 6 российских баллистических ракет было выпущено 10 ракет Patriot, общая стоимость которых составила около 30 миллионов долларов.

Итак, это очень эффективная, но дорогая система. Она сделала Украину гораздо более защищённой, чем она была бы без неё.

И именно эта эффективность Patriot стала оружием Трампа в деле убийства украинцев.

Даже при экономном использовании Украина истощает свои запасы. Patriot — это американская система, и США были основным источником ракет. Сейчас никакой новой помощи от США в адрес Украины не поступает. В 2025 году Украина получает лишь остатки помощи от администрации Байдена, в то время как Трамп и республиканцы в Конгрессе не предприняли никаких шагов для предоставления новой помощи — и ситуация остаётся неизменной.

Россия это понимает и пытается заставить Украину израсходовать весь оставшийся запас ракет Patriot. За последние недели россияне использовали ряд своих передовых баллистических ракет по гражданским целям — от Сум на прошлой неделе до Кривого Рога неделей ранее и Доброполья немного раньше.

Это очень похоже на целенаправленную кампанию по терроризированию мирного населения и вынуждению Украины израсходовать свои последние ракеты Patriot.

И это работает. Украина отчаянно пытается получить больше комплексов Patriot — и готова заплатить любую цену. Зеленский заявил CBS News, что хочет купить до десяти новых систем Patriot и ракеты к ним, что стало бы крупной сделкой для оборонной промышленности США.

Зеленский сказал, что хочет купить 10 американских систем Patriot — стоимостью 1,5 миллиарда долларов каждая — чтобы защитить украинские города от непрекращающихся атак российских ракет и дронов.

"Мы найдём деньги и заплатим за всё", — подчеркнул Зеленский, отметив, что Украина готова покупать, а не просить бесплатно, пакет на 15 миллиардов долларов.

Однако Трамп, действуя рука об руку с Путиным, отказывается продавать эти системы, даже несмотря на то, что это могло бы принести пользу американским рабочим и помочь экономике США. Более того, в последние дни он начал хвастаться тем, что Украина отчаянно хочет купить ракеты Patriot, а он отказывается идти на сделку.

Два дня назад он заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете: "Он (Зеленский. – Ред.) всё время пытается купить ракеты. Послушайте, если вы начинаете войну, вы должны быть уверены, что сможете её выиграть. Не стоит начинать войну с кем-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что вам кто-то даст несколько ракет".

И только что в газете Die Welt появилось сообщение о том, что ЕС дал понять — он готов поддержать сделку на покупку оружия для Украины на сумму 50 миллиардов долларов из США — включая Patriot. Трамп, разумеется, отказался.

Помните, ещё несколько месяцев назад некоторые утверждали, что Трамп обязательно поможет Украине, продавая ей оружие? Оказалось, это была ещё одна ложь.

Вот и всё. США (Трамп — законно избранный президент, при поддержке Конгресса — а значит, это официальная позиция американского правительства) теперь действуют совместно с российским правительством, чтобы способствовать гибели ещё большего числа украинцев.

США поощряют ракетную кампанию России против мирных жителей Украины, позволяя россиянам понимать, что США лишат Украину возможности защитить этих граждан и больше не будут предоставлять системы Patriot.

Так что в следующий раз, когда российская ракета попадёт в украинский город, а улицы будут усеяны телами, помните: это действие совершается при поощрении и поддержке США. США больше не защитник демократии в Европе — они стали соучастником диктатуры и смерти.

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