Коли я говорив про це на початку березня, вважалося, що я зайшов занадто далеко.

Казали, що відмова США від допомоги Україні — це не те саме, що вбивати українців, що Трамп все ще хоче укласти угоду тощо. Але виявляється, що я не зайшов достатньо далеко.

Тільки за останні кілька днів ми отримали незаперечні докази того, як Трамп допомагає Путіну вбивати українців — як зараз, так і в майбутньому. Це поєднання того, що США не продають Україні засоби ППО (хоча Україна має гроші для купівлі), російської ракетної кампанії проти українських мирних жителів і того, як ці дві ситуації переплітаються. Почнемо з того, що стало відомо за останні кілька днів.

Україна відчайдушно намагається придбати зенітно-ракетні комплекси Patriot, оскільки в українців закінчуються ці важливі системи.

Вони були надані (занадто пізно) адміністрацією Байдена у 2023 році. Однак з моменту їх появи вони виявилися найбільш ефективними засобами протиповітряної оборони в арсеналі України. Українці використовують їх дуже ефективно — збиваючи деякі з найсучасніших російських літаків і, що найважливіше, деякі з найскладніших для перехоплення російських ракет, які були випущені по українських містах.

Дійсно, Patriot виявилися досить ефективними проти російських ракет "Кинджал", про які Кремль хвалився, що їх неможливо перехопити.

Наявність ракет Patriot дозволила українцям підтримувати енергозабезпечення під час російських атак взимку 2023-2024 та 2024-2025 років. Однак їхнє використання є дуже дорогим. Зеленський заявив у лютому, що для того, щоб збити 6 російських балістичних ракет, було використано 10 ракет Patriot, загальна вартість яких становила близько 30 мільйонів доларів.

Отже, це дуже ефективна, але дорога система. Вона зробила Україну набагато безпечнішою, ніж вона була б без них.

І саме ефективність ракет Patriot стала для Трампа тим, що допомагає вбивати українців.

Навіть за умови економного використання Україна вичерпує їхні запаси. Patriot — це американська система, і США були основним постачальником більшості ракет. Наразі нової допомоги від США до України не надходить. У 2025 році Україна отримала лише залишки допомоги від адміністрації Байдена, тоді як Трамп і республіканці в Конгресі не доклали жодних зусиль для надання нової допомоги Україні — і ця ситуація не змінюється.

Росія це розуміє і намагається змусити Україну витратити всі ракети Patriot. Останніми тижнями росіяни використовували деякі зі своїх передових балістичних ракет проти українських цивільних об'єктів — від Сум минулого тижня до Кривого Рогу тиждень тому і до Добропілля трохи раніше.

Це, здається, цілеспрямована кампанія, щоб тероризувати українських мирних жителів і змусити українців витратити залишкові запаси ракет Patriot.

І це працює. Українці відчайдушно намагаються отримати більше ракет Patriot — і вони готові заплатити будь-яку ціну. Зеленський повідомив CBS News, що хоче придбати до 10 нових систем Patriot та їхні ракети, що стане великим досягненням для оборонної промисловості США.

Зеленський заявив, що хоче купити 10 систем Patriot виробництва США — вартістю по 1,5 мільярда доларів кожна — щоб захистити українські міста від безжальних російських ракетних та дронових ударів.

"Ми знайдемо гроші й заплатимо за все", — сказав Зеленський, підкресливши, що Україна готова купити, а не просити безплатно, пакет на 15 мільярдів доларів.

Однак Трамп, працюючи рука об руку з Путіним, відмовляється їх продавати, хоча це могло б вигідно позначитися на американських працівниках і допомогти економіці США. Дійсно, в останні кілька днів він почав хвалитися тим, що Україна відчайдушно намагається купити більше ракет Patriot, і він відмовляється укласти угоду.

Два дні тому він заявив на пресконференції в Овальному кабінеті: "Він (Зеленський. – Ред.) завжди шукає можливість придбати ракети. Слухайте, коли ви розпочинаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти цю війну. Не починайте війну з кимось, хто у 20 разів більший за вас, щоб потім сподіватись, що вам хтось дасть кілька ракет".

І щойно в газеті Die Welt з'явилося повідомлено, що ЄС дав зрозуміти, що готовий підтримати купівлю зброї для України на суму 50 мільярдів доларів від США — включно з ракетами Patriot. Трамп, звісно, відмовився.

Пам'ятаєте кілька місяців тому, були ті, хто казав, що Трамп обов'язково буде готовий допомогти Україні, продаючи їй зброю? Виявляється, це була ще одна брехня.

Ось і все. США (Трамп — обраний президент, з підтримкою Конгресу — отже, це офіційна позиція уряду США) тепер працюють разом з російським урядом, щоб сприяти загибелі дедалі більшої кількості українців.

США заохочують російську ракетну кампанію проти мирних українських громадян, дозволяючи росіянам знати, що США позбавить Україну засобів для захисту цих мирних жителів і більше не нададуть Україні системи Patriot.

Отже, наступного разу, коли російська ракета впаде на українське місто, а тіла заполонять вулиці, зрозумійте, що це дія, яка заохочується і підтримується США. США більше не є захисником демократії в Європі, вони стали спільниками диктатури та смерті.

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