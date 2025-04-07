Боится ли Владимир Путин быстро закончить войну против Украины, не хочет или не может — не так уж принципиально. Важно то, что война относится к таким процессам, которые объективно проще поддерживать на одном уровне, чем завершать. Именно поэтому миру придется приложить немало усилий, чтобы заставить Путина хотя бы пойти на перемирие.

"Войны начинают, когда хотят, но заканчивают — когда могут". Никколо Макиавелли

Если вы, как и я, научились ездить на велосипеде не в раннем детстве с помощью родителей, а самостоятельно в сознательном возрасте, вы легко поймете эту аналогию.

Самое трудное — это сесть на велосипед и поехать. Особенно, когда он весит почти столько же, сколько вы. Скорее всего, ваши первые попытки были неудачными, поездки заканчивались на первой яме, после чего уже не вы были на велосипеде, а велосипед — на вас. И хорошо, если все обходилось без сломанных рук, ног и спиц.

Зато как только вы осваивали искусство старта, все менялось. Велосипед мчал вас вперед уверенно, не падая даже на крутых поворотах. Скорость буквально побеждала силу тяжести: велосипед не может стоять на месте без движения, ему нужны дополнительные опоры, но в движении ему достаточно двух точек соприкосновения с землей.

Читайте также Посланник Путина в Вашингтоне Кирилл Дмитриев. Что значил его визит

Но как только поездка заканчивалась, вес велосипеда снова давал о себе знать. Может, не так сильно, как в начале, но на финише вы снова рисковали вылететь из седла. И если запланированная остановка проходила более-менее нормально, то резкое торможение почти всегда приводило в кювет. И чем резче оно было, тем больше синяков и царапин оставалось на коленях. А то и на локтях и голове.

Так вот — процесс ведения войны очень похож на езду на велосипеде. Ее трудно начать, проще поддерживать и опасно резко завершать. И, думаю, Путин это прекрасно понимает.