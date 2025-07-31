Одержимость Путина Украиной как потенциальным триггером имперского краха становилась всё более заметной на протяжении всего его правления

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" Владимиром Путиным и даёт российскому лидеру лишь десять дней на согласование режима прекращения огня – в противном случае России грозят новые экономические меры.

Ранее, ещё в начале июля, Трамп выдвинул кремлёвскому диктатору пятидесятидневный ультиматум. Новый временной промежуток – очередной сигнал того, что терпение американского президента истощается, а также реакция на недавнее решение Трампа вооружить Украину путём продажи американского оружия европейским союзникам.

Последние шаги администрации Трампа стали резким разворотом по сравнению с дипломатической линией предыдущих шести месяцев, в течение которых США шли навстречу России шаг за шагом, одновременно оказывая давление на Украину с требованием согласиться на откровенно прокремлёвское урегулирование.

Во время переговоров под эгидой США, стартовавших в феврале 2025 года, Трамп неоднократно давал понять, что готов принять большинство требований Кремля. В частности – оставить под российским контролем оккупированные украинские территории, исключить возможность вступления Украины в НАТО и ослабить санкционное давление на Москву.

Трамп настолько стремился угодить Путину, что, по сообщениям, на определённом этапе даже рассматривал возможность официального признания аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году. Тем временем представители Белого дома подкрепляли уступчивую позицию новой администрации, прекратив публичную критику российского вторжения и выйдя из международных инициатив по привлечению режима Путина к ответственности за военные преступления в Украине.

Любое урегулирование на основе предложений Трампа можно было бы легко представить как крупную победу России. И действительно – для многих это выглядело бы как беспрецедентный триумф Кремля. Несмотря на столь выгодную перспективу, Путин остался непреклонным.

Хотя российский лидер последовательно декларировал свою "поддержку" американских усилий по прекращению войны, на практике он системно срывал любой шанс на реальный прогресс – бесконечными затягиваниями и максималистскими требованиями, по сути означающими ликвидацию украинской государственности.

Непримиримость России поставила Трампа в крайне неловкое положение. После месяцев обещаний мира он был вынужден признать: Путин не намерен завершать войну. Это и стало предпосылкой для смены тона со стороны Белого дома – в частности, к возобновлению поставок американского оружия Украине и новому ультиматуму, прозвучавшему на этой неделе.

Теперь активно обсуждается, что предпримет Трамп, если – как и ожидается – Путин проигнорирует последний американский дедлайн и продолжит вторжение. Не меньше споров вызывает и решение США поставлять Украине оружие через европейских партнёров: многие сомневаются, будет ли эта помощь достаточной, чтобы реально изменить ход войны.

Однако главный вопрос – почему Путин отказался от столь щедрых условий мира. Ведь Трамп фактически предлагал кремлёвскому лидеру почётный выход из чрезвычайно изнурительной войны, нанесшей огромный ущерб международной репутации России и не раз угрожавшей окончательным, неконтролируемым крахом. Почему же Путин отказался принять победу в Украине?

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