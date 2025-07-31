Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" Володимиром Путіним і дає російському лідеру лише десять днів на погодження режиму припинення вогню – інакше Росії загрожують нові економічні заходи.

Раніше, ще на початку липня, Трамп поставив диктаторові Кремля п’ятдесятиденний ультиматум. Нова часові рамки – це черговий сигнал про те, що терпіння американського президента вичерпується, і водночас реакція на нещодавнє рішення Трампа озброїти Україну через продаж американської зброї європейським союзникам.

Останні кроки адміністрації Трампа стали різким розворотом у порівнянні з дипломатичною лінією попередніх шести місяців, протягом яких Сполучені Штати йшли назустріч Росії крок за кроком, водночас тиснучи на Україну з вимогою погодитися на відверто прокремлівське врегулювання.

Під час переговорів під проводом США, що стартували в лютому 2025 року, Трамп неодноразово давав зрозуміти, що готовий прийняти більшість вимог Кремля. Зокрема – залишити під російським контролем окуповані українські території, вилучити можливість вступу України до НАТО й послабити санкційний тиск на Москву.

Трамп настільки прагнув догодити Путіну, що, за повідомленнями, на певному етапі навіть розглядав можливість офіційного визнання анексії Кримського півострова Росією у 2014 році. Тим часом представники Білого дому підкріплювали поступливу позицію нової адміністрації, припинивши публічну критику вторгнення Росії та вийшовши з міжнародних ініціатив щодо притягнення режиму Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Будь-яке врегулювання на основі пропозицій Трампа можна було би легко подати як велику перемогу Росії. І справді – для багатьох це виглядало би як безпрецедентний тріумф Кремля. Попри настільки вигідну перспективу, Путін лишився непохитним.

Хоча російський лідер послідовно декларував свою "підтримку" американських зусиль щодо припинення війни, на практиці він системно зривав будь-який шанс на реальний поступ – безкінечними затягуваннями та максималістськими вимогами, що по суті означають ліквідацію української державності.

Непоступливість Росії поставила Трампа в дедалі незручніше становище. Після місяців обіцянок миру він змушений визнати: Путін не має жодного наміру завершувати війну. Це й стало передумовою для зміни тону з боку Білого дому – зокрема, до відновлення постачання американської зброї Україні й нового ультиматуму, що прозвучав цього тижня.

Тепер активно обговорюється, що зробить Трамп, якщо – як і очікується – Путін проігнорує останній американський дедлайн і продовжить вторгнення. Не менше суперечок викликає і рішення США постачати Україні зброю через європейських партнерів: багато хто сумнівається, чи буде ця допомога достатньою, аби реально змінити хід війни.

Проте головне питання – чому Путін відмовився від таких щедрих умов миру. Адже Трамп фактично пропонував кремлівському лідерові почесний вихід із надзвичайно виснажливої війни, що завдала величезної шкоди міжнародному іміджу Росії й не раз загрожувала остаточним неконтрольованим колапсом. Чому ж Путін відмовився прийняти перемогу в Україні?

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