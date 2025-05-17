Росія — як ведмідь, якого розбудили посеред зими, і йому треба пожерти, інакше він здохне від виснаження. А в Україні пожерти ніяк не виходить

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б часу на це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", – такі слова, як пише журналіст видання Economist Олівер Керрол, під час перемовин у Стамбулі сказав голова російської делегації Володимир Мединський.

Божечки, мій п'ятилітка краще блефує.

Після провалу "Київ за три дні" росіяни перевели економічну політику по суті в той самий режим, що й Третій райх у першій половині 30-х – накачування кредитом і вихід на криву виробничих можливостей із перегрівом економіки.

Німці усвідомлювали, що або вони вчасно анексують Австрію та Чехословаччину з їх ресурсами, і далі продовжать експансію на схід, або голодний народ їх знесе. Дуже ризикова ставка, яка зіграла через неймовірний ланцюжок вдалих обставин. І зокрема – через готовність німців тих часів жити, затягнувши пояси, стояти в багатогодинних чергах за вершковим маслом і пишатися виготовленою для Райху зброєю, а не власним достатком.

Але Німеччина ввійшла в 30-ті вкрай бідною. Авто володіли щось 1% від домогосподарств – у 20 разів менше, ніж у США, та в рази менше, ніж сусіди в Європі. Німці не сиділи на споживацтві, вони сиділи на ресентименті.

Не вірю, що москвичів та пітерців вдасться пересадити зі щедрого споживацтва на ресентимент. А економіка РФ уже розвернулася в рецесію, а приросту ресурсами якось не видно – тимчасово окуповані на сьогодні українські землі здебільшого випалені вщент, це зобов'язання, а не продуктивні активи.

Росія не готова воювати вічно, що б там не говорив Мединський. Росія зараз як ведмідь, якого розбудили посеред зими, і йому треба терміново знайти пожерти, інакше він здохне від виснаження. А в Україні пожерти ніяк не виходить.

Саме з цих міркувань наші європейські сусіди говорять, що припинення війни в Україні означатиме скоре вторгнення РФ в одну із країн Європи. У Путіна і ко просто немає вибору.

І саме тому, думаю, французи нам зараз відвантажують все річне виробництво "Цезарів", а німці на чолі з Мерцом дозріли до передання дальнобійних озброєнь. (Не перестаю дивуватися цій історичній іронії – німці та французи зараз разом наші найнадійніші партнери у протистоянні з болотною імперією.)

Вони уроки історії вивчали боляче, на власній шкурі, тож пам'ятають і розуміють, до чого йде.

Трамп може собі там фантазувати що завгодно, але реактор економіки РФ розігнаний і точка неповернення пройдена – графітові стержні вже ворушаться, і ніяке перемир'я його не погасить. Радше навпаки, може прискорити вибух.

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