Громкий коррупционный скандал в сфере энергетики с участием "друзей" президента Владимира Зеленского взорвался после того, как в отчете по расширению Еврокомиссия выразила обеспокоенность относительно попыток ограничить независимость НАБУ и САП. Европейские политики не просто "в курсе" – они разочарованы.

Но парадоксально: в Брюсселе видят в этом не только предательство, но и успех. Независимые органы, создания которых требовал ЕС, оказались устойчивыми к политическому давлению и могут расследовать топ-коррупцию. "Даже несмотря на то, что [по делу Миндича проходят] несколько человек, которые близки к Зеленскому", – говорит ЛИГА.net глава делегации в комитете Парламентской ассоциации между Украиной и ЕС, евродепутат Пекка Товери.

ЛИГА.net пообщалась с европейскими политиками: что они думают о скандале и действительно ли "все пропало" и Украина останется без денег из Европы. Особенно, если следующими детективы НАБУ придут к чиновникам Министерства обороны.



