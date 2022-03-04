UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Почему Россия проиграет

Цей матеріал також доступний українською
Почему Россия проиграет

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
04.03.2022, 13:14

Не важно, каким будет итог военной кампании Владимира Путина. Россия все равно проиграет

Решение президента РФ Владимира Путина начать вторжение в Украину – это его личный эндшпиль и занавес, подводящий итог внешней политики РФ последних 15 лет.

Причем, парадокс заключается в том, что за 15 лет им реально удалось достичь неплохих успехов в отдельных направлениях, например на Ближнем Востоке. Даже последняя операция в Казахстане в январе считалась очень грамотным маневром в условиях политических торгов с США и КНР.

Однако решения Путина 21-24 февраля все это обнуляют

Они превращают ситуацию в игру с нулевой суммой и резко сужают для той же России коридор возможностей.

Многие аналитики (и я, в том числе) не думали, что именно этот сценарий будет реализован. Именно потому, что это самое банальное и тупое решение из всех возможных.

Это стратегический тупик, который, судя по всему, базировался на целом ряде просчетов.

1. Путин недооценил силу украинской армии и готовность правительства сопротивляться, считая, что все быстро сдадутся, а оборона слабая.

2. Путин недооценил уровень консолидации общества перед внешней угрозой. Другими словами, урок 2014-2015 годов был понят неверно или проигнорирован.

3. Путин отправил в утиль свой изначальный план давления по Минску-2, который в общем-то не был плохим и с точки зрения позиционирования больше отвечал интересам РФ, чем то, что происходит сейчас.

4. Путин переоценил возможности своих войск, считая, что эту войну можно закончить быстро и эффектно.

5. Путин недооценил реакцию Запада, который решили сплотиться и ударить всем, что у них есть. Безусловно, к этому Россия готовилась, однако масштабы санкционного давления стали для многих неожиданностью.

Не важно, каким будет итог его военной кампании. Даже если представить, что они возьмут Киев и другие крупные города, они все равно проиграют. Потому что логика эскалации, в которую руководство РФ себя загнало своим вторжением, не предполагает никакой "победы", лишь тактическое моральное удовлетворение узкой группы лиц на самом верху российского политического Олимпа.

А дальше начнутся бедствия, связанные с девальвацией, дестабилизацией экономической обстановки, задержками продовольственных поставок, разрывом производственных цепочек, технологическим отставанием и т.д.

Постепенное сужение рынка приведет к росту социального напряжения и обострению борьбы за финансовые потоки, тем самым отправляя систему, выстроенную Путиным, в аут.

Другими словами, он получит ровно то, чего пытался не допустить последние 15 лет, бросая вызов западному миропорядку и доминированию США в европейской системе безопасности.

Будет наоборот: союзники США сплотятся, позиции США на газовом рынке в ЕС укрепятся и Россия будет нейтрализована на какое-то время.

И даже если миропорядок все равно изменится в сторону многополюсного прагматического мира (этот процесс не остановлен), то Россия утратит возможность занять в нем какую-то отдельную нишу и претендовать на активную роль в качестве альтернативного центра влияния.

И еще кое-что.

Риторика, которую избрало руководство РФ, тоже лишена какого-либо стратегического смысла.

Вот это вот все "нацисты", "геноцид", "фашисты", "националисты и наркоманы" может быть хорошо для какой-то части внутренней аудитории, но далеко не для мирового сообщества.

Я далек от наивных фантазий о том, что в нашем мире все за демократию, свободу и только за добро и правду. В конце концов, я слишком долго изучал различные конфликты и политические процессы в других регионах, чтобы понимать, что это неправда. Везде есть ложь, жажда наживы и власти, манипуляции, несправедливые войны и т.д.

Однако Россия избрала самый топорный путь: объяснить все внутренними месседжами, которые понятны лишь ОДНОЙ части населения РФ, раскалывая в целом российское общество и настраивая против себя всех, даже умеренных и нейтралистов.

Итог: международная изоляция.

Да, незападные страны не вводили санкции против РФ, но и не слишком сильно спешили становиться на ее сторону, даже те государства, которые у нас считались их союзниками: Сербия, Китай, Иран, Венесуэла, Куба и остальные. Все либо петляют, либо выражают обеспокоенность, либо отмалчиваются, а это тоже симптоматично.

Короче говоря, никаких уроков от тех же военных кампаний США в Ираке в РФ не вынесли, хотя так много и упорно критиковали Вашингтон за их "international adventurism". А получилось, что Москва в общем-то не сильно заморачивается, и готова слить в унитаз свои достижения в угоду краткосрочным порывам Путина и части его "ястребов", недовольных тем, что они не получили то, что хотели сразу.

Поэтому Россия проиграет.

Главную выгоду от изменения регионального порядка в результате этого поражения получат все, кроме РФ, особенно Китай и США.

А мы можем спокойно помочь приблизить этот момент. И держаться, пока он не наступит. В это я верю.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины Россия війна війна Росії проти України путін володимир
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 