В этом водовороте, который затягивает российскую экономику в экономическую катастрофу, большую роль играет и интенсивность войны

Россияне хвастаются крепким по отношению к доллару США рублем. На самом деле это не более и не менее как продукт реализации стратегии "отложенной экономической катастрофы".

Возможно, кто-то помнит крепкий советский рубль в 1990 году с курсом, который устанавливался Госбанком СССР, когда 1 доллар США стоил 60 советских копеек. Через год рухнули и курс, и сам СССР. Ситуация довольно похожа, но требует объяснения.

ЦБ России борется с инфляцией высокими ставками по кредитам и депозитам. Это убивает российский реальный сектор, который уже дошел до кризиса неплатежей, а это первая фаза разрушения экономики. Высокие ставки стимулируют компании не брать кредиты в банках, а задерживать платежи (так дешевле финансировать оборотные средства). Задержка платежей приводит к замедлению производства. Параллельно высокие ставки убивают реальное кредитование.

Долго находиться под таким монетарным прессом российская неэффективная экономика не может. Поэтому ЦБ РФ уже нужно переходить к циклу снижения ставок. Но из-за больших военных расходов российский Центробанк начал финансировать растущий дефицит бюджета.

Чтобы подавить инфляцию и ускорить наступление макроэкономических условий для снижения ставок, ЦБ РФ укрепил рубль и тем самым сократил выручку экспортерам, которые являются основой российской экономики. При сильном рубле упали доходы бюджета РФ от экспортеров, что на фоне снижения "налоговой" цены на нефть подталкивает Россию к катастрофе и еще больше раздувает дефицит, который правительству нужно финансировать.

Если отпустить курс рубля до 120 рублей за доллар, вырастет инфляция, и высокий уровень ставок придется удерживать дольше.

В этом водовороте, который затягивает российскую экономику в экономическую катастрофу, большую роль играет и интенсивность войны. Если каждую неделю "по-богатому" обстреливать Украину "Кинжалами" и "Искандерами", то военные расходы становятся катализатором роста дефицита бюджета.

В этих условиях лучше санкциями и интенсивными боевыми действиями подталкивать РФ к следующей фазе кризиса, когда Центробанк будет просто вынужден ослабить рубль и уже не сможет повышать ставки, поскольку и так наблюдается кризис неплатежей.

Развитие такого сценария вполне реально, и чем дольше ЦБ РФ удерживает сильный рубль, тем сложнее потом россиянам будет выбираться из экономической предсмертной ямы.

