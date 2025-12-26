Стоит ли всерьез анализировать 20 пунктов, если они все равно не будут выполнены и даже приняты Россией?

Эти пункты всерьез можно воспринимать исключительно как дипломатические реверансы в сторону Трампа, от которого зависит, какое оружие Украина получит за европейские деньги. Поэтому эффективность этого документа измеряется не тем, что в нем написано, а тем, какие результаты Украина получит в результате нынешних усилий Трампа.

Важно, чтобы оружие и дальше поступало в Украину, а если/когда эти усилия будут сорваны, то чтобы это было "виной" не Украины.

Хотя реакция на опубликованные "20 пунктов" — это хорошая иллюстрация того, что любой финальный документ этого этапа российско-украинской войны (разумеется, если он вообще будет подписан) не будет нравиться никому. Просто на сегодня так складываются геополитические обстоятельства, что полной и тотальной капитуляции России, к сожалению, не будет. А значит, финальный документ будет содержать вещи, которые нам будут казаться абсолютно несправедливыми.

Но мировая история редко бывает справедливой. По крайней мере сразу. И российско-украинская война — именно такой случай.

С другой стороны, те же геополитические обстоятельства будут вынуждать Запад не оставлять Украину один на один с Россией. Поражение Украины напрямую противоречит интересам абсолютного большинства стран НАТО, и потому финальный документ (опять-таки если он вообще будет подписан) будет содержать достаточные механизмы для сохранения суверенного украинского государства. И снова — речь здесь не о справедливости, а о национальных интересах стран Запада.

Перемирие на каком-то этапе действительно возможно. Прежде всего потому, что Россия, несмотря на бравурную пропаганду, тоже может нуждаться в паузе. Особенно если и дальше будут продолжаться экономические и военные удары по российской "бензоколонке".

Рискну предположить, что окно возможностей для реалистичных договоренностей может появиться где-то в конце января — когда фактически завершится дедлайн для ответа России на инициативы Трампа и когда станут очевидны результаты российских попыток уничтожить украинскую энергетику.

Но даже если мирные документы подпишут, самым важным будет не их текст, а то, что будет происходить во время перемирия. Если Украина и Европа используют эту гипотетическую паузу по назначению и во время временного мира будут запущены масштабные инвестиции в военные производства, построены оборонительные сооружения вдоль линии фронта, спроектирована новая архитектура совместной европейской безопасности, тогда есть шансы, что пауза в войне затянется надолго.

В истории мировой политики нет ни одного мирного соглашения, которое гарантированно соблюдалось бы до конца. Если бы было иначе, в мире давно не было бы войн. Но, несмотря на все соглашения на свете, военных конфликтов становится больше. Однако ценность любого мирного соглашения может быть оценена — но не фактом "вечного мира", которого никогда не будет, а тем, насколько удачно эти соглашения дали возможность подготовиться к будущей войне и тем самым сдержать агрессора.

Именно так и стоит оценивать "20 пунктов", которые сейчас обсуждаются в Украине.

Ценность международных соглашений измеряется не их текстом, а последствиями.

